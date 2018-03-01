Tacizcisi tutuklanan Gülay: İki yıldan beri ilk defa huzurla uyudum

Hatay’da iki ay görüştükten sonra ilişkisini sonlandırmak istediği için iki yıldır kendisini taciz ve tehdit eden kişinin başka bir suçtan yakalanıp tutuklandığını öğrenen Gülay Mubarek, 2 yıldan bu yana ilk defa huzurlu bir şekilde uyuduğunu söyledi

Tacizcisi tutuklanan Gülay: İki yıldan beri ilk defa huzurla uyudum
Antakya ilçesinde bir inşaat şirketinde halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki Gülay Mubarek, iki yıl önce E.K. ile ortak arkadaşları sayesinde tanıştıklarını ve iki haftalık bir görüşmenin ardından yürütemeyeceklerini anlayınca ilişkilerini bitirme kararı aldıklarını belirtti. Genç kadın sonrasında E.K.'nın kendisini ve çevresini sürekli taciz ettiğini ve sosyal medya üzerinden mesajlar gönderdiğini kaydetti. Gülay Mubarek, daha önce şikayetçi olduğu E.K.'nın şikayet ettiği bütün mercilere ağza alınmaz laflar söylediğini vurguladı. 

Kendisini taciz ve tehdit ettiğini ileri sürdüğü E.K.'nın yakalanmasına sevindiğini belirten Gülay Mubarek, “Mahkemeye verdiğim deliller arasında ses kaydı da vardı birkaç gün öncesinde. Bana yaptığı tehditler Anayasa'da suç teşkil etmediği için, cumhurbaşkanlığı makamını tehdit ettiği için ceza aldı tutuklandı. Her ne sebeple olursa olsun içeri alınması, tutuklanması benim için çok güzel bir şey. İki yıldan beri ilk defa huzurla uyudum. Birinin beni aramayacağını, birinin beni tehdit etmeyeceğini düşünerekten günler sonra hatta yıllar sonra ilk defa çok huzurlu uyudum. Her ne sebeple olursa olsun içeride şuanda. Çok güzel bir duygu. Ama gönül isterdi ki bana da yaptıklarından dolayı tutuklanmış olsaydı buruk bir sevinç yaşamazdım. Her şeye rağmen ben mutluyum” dedi. 

Ailesinin kendisinden daha sevinçli olduğunu vurgulayan Gülay Mubarek, "Ailem benden daha sevinçli. Çünkü kızları gülüyor her şeyden önce ve huzurla uyuyabilecek. O yüzden kendileri benden çok çok daha mutlular. Ben de onlar adına, onları rahatsız edecek kimse olmadığı için şuanda o yüzden çok mutluyum. En başından bana destek olan, ailem, çevrem, arkadaşlarım daha sonra bu kadar ses getirmeme vesile olan Melis hanıma, daha sonra bana destek olan tüm kadın derneklerine, bireysel olan bana tek tek mesaj atan numarama ulaşıp destek mesajlarını benden esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

İHA


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