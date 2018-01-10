Tacizden tutuklanan Bolu Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istendi

BALKONDAN ATLAYARAK KURTULDU, ŞİKAYETÇİ OLDU



OLAYI ÜSTLENMESİ İÇİN BAŞKASINI ÇAĞIRDI



SAVCILIK SORGUSUNDA 'BANA TUZAK KURULDU' DEDİ

Yusuf Cevahir

Geçen yıl ekim ayında meydana gelen olayda, Taşkesti Belde Belediye Başkanı AK Partili Saim Çevik, iddiaya göre, İstanbul’da oturan hemşire T.D. ile sosyal medya üzerinden tanıştı. Çevik, işe aldırma vaadiyle Bolu’ya çağırdığı T.D. ile buluştu.Çevik, T.D. ile önce restoranda yemek yedi. İkili, daha sonra Çevik’in evine gitmek üzere yola çıktı. Eve giderken Çevik, otomobilde T.D.’yi taciz etti.Birinci kattaki eve geldiklerinde, Çevik tuvalete gittiği sırada T.D., balkondan atladı. Çevik, daha sonra olay yerinden kaçarak, bir yakınını da eve gönderdi. T.D. ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Hemşire T.D., zorla alıkoyulduğu ve cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Saim Çevik, tutuklandı.Çevik hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, tamamlanırken, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul etti. İddianameye göre, T.D., savcılık sorgusunda şunları söyledi:"Beni zorla eve götürdü. Tuvalete girmesini fırsat bilip, camdan atladım. Çok yüksek değildi. Daha sonra Saim Çevik, aşağı inerek, yanıma geldi. Beni tekrar eve soktu. Bana ’Ne yaptın sen? Seni mahvederim’ diyerek, korkutmaya çalıştı. İbrahim diye bir yakınını arayarak, ’Bu kız beni bitirdi. Camdan atladı. Çabuk gel. Ben burada değilim. Bu olayı sen yapmış olacaksın’ dedi. Daha sonra da olay yerinden ayrıldı."Saim Çevik ise savcılık sorgusunda, kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti. İddianameye göre, Çevik hakkında ’basit cinsel saldırı’, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’kasten yaralama’ suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istendi.