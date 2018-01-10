Tacizi muhabbet kuşları ortaya çıkardı

İHBAR ÜZERİNE TAKİBE ALINDI



TUTUKLAMA KARARI VERİLMEDİ

İdil Janet Demiray

İzmir’deki Bornova Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim gören zihinsel engelli Özlem N. (23), evdeki muhabbet kuşlarının gagalarını birbirine değdirdiği sırada “Öğretmenim ile biz de böyle öpüşüyoruz” dedi.Annenin ihbarı üzerine takibe alınan öğretmen Yalçın Kaya’nın 3’ü erkek 4 zihinsel engelli öğrenciyi sürekli istismar ettiği belirlendi.İzmir 29. asliye Ceza mahkemesi önce tutuklayıp sonra serbest bıraktığı Yalçın Kaya’ya dünkü 10’uncu duruşmada 4 öğrenciye cinsel saldırı suçundan toplam 15 yıl 3 ay hapis cezası verdi.Mahkeme sanık için tutuklama kararı çıkarmadı.Yalçın Kaya, yargıtay kararı onarsa cezavine girecek ve infaz yasası gereği; 7 yıl 9 ay yatacak.