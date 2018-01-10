15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Tacizi muhabbet kuşları ortaya çıkardı

Evdeki muhabbet kuşlarını öpüşürken gören Özlem “Okulda öğretmenim de bizi böyle öpüyor” dedi. Annenin ihbarı üzerine takibe alınan ve 3 öğrenciyi daha taciz ettiği ortaya çıkan öğretmen Yalçın Kaya’ya 15 yıl hapis verildi

Tacizi muhabbet kuşları ortaya çıkardı

İHBAR ÜZERİNE TAKİBE ALINDI


İzmir’deki Bornova Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim gören zihinsel engelli Özlem N. (23), evdeki muhabbet kuşlarının gagalarını birbirine değdirdiği sırada “Öğretmenim ile biz de böyle öpüşüyoruz” dedi.

Annenin ihbarı üzerine takibe alınan öğretmen Yalçın Kaya’nın 3’ü erkek 4 zihinsel engelli öğrenciyi sürekli istismar ettiği belirlendi.


TUTUKLAMA KARARI VERİLMEDİ


İzmir 29. asliye Ceza mahkemesi önce tutuklayıp sonra serbest bıraktığı Yalçın Kaya’ya dünkü 10’uncu duruşmada 4 öğrenciye cinsel saldırı suçundan toplam 15 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme sanık için tutuklama kararı çıkarmadı.Yalçın Kaya, yargıtay kararı onarsa cezavine girecek ve infaz yasası gereği; 7 yıl 9 ay yatacak.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Milli Piyango çekilişinin sıralı ve tam listesi Bugün Posta Gazetesi'nde

Milli Piyango çekilişinin sıralı ve tam listesi Bugün Posta Gazetesi'nde
CHP'li başkan Ali Kılıç'tan çok konuşulan paylaşım

CHP'li başkan Ali Kılıç'tan çok konuşulan paylaşım
Pozantı’da yük treni devrildi

Pozantı’da yük treni devrildi
İzmir'de korkutan deprem

İzmir'de korkutan deprem
Tunceli'de terör operasyonlarında sığınakta yaşam malzemesi bulundu

Tunceli'de terör operasyonlarında sığınakta yaşam malzemesi bulundu
Manisa'da vatandaşlar yıllarca bu borulardan su içmiş

Manisa'da vatandaşlar yıllarca bu borulardan su içmiş
Hasip Kaplan: Sırrı gitsin film çeksin..!

Hasip Kaplan: Sırrı gitsin film çeksin..!
İlber Ortaylı: Cumhuriyet rejimi, en demokratik rejimi getirmiyor

İlber Ortaylı: Cumhuriyet rejimi, en demokratik rejimi getirmiyor
20 ilde FETÖ operasyonunda 31 askere gözaltı

20 ilde FETÖ operasyonunda 31 askere gözaltı
İstanbul’da binlerce şişe sahte içki ele geçirildi

İstanbul’da binlerce şişe sahte içki ele geçirildi
Anjiyo olan hastaya 'stent takmayı unuttular' iddiası

Anjiyo olan hastaya 'stent takmayı unuttular' iddiası