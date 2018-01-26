Tacizle suçlanan Kanadalı bakan istifa etti



BAŞBAKAN TRUDEAU İSTİFAYI KABUL ETTİ

HÜKÜMETTEN 'TACİZ KABUL EDİLEMEZ' AÇIKLAMASI

TACİZİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞLARDI

Yusuf Cevahir

Kanada Federal Spor ve Engelliler Bakanı Kent Hehr, cinsel taciz suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılması üzerine görevinden istifa etti. Ülkede bir süredir gündemin en önemli konularından olan iddiaların merkezindeki Bakan Hehr, açılan soruşturmanın selameti için istifa ettiğini duyurdu.Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre’nin Davos kasabasında bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Hehr’in istifasını kabul ettiğini açıkladı.Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Trudeau, "Taciz kabul edilemez. Kanadalılar tacizden uzak ortamlarda yaşama ve çalışma hakkına sahiptir. Hükümet olarak suistimal konusundaki iddiaları son derece ciddiye almaktayız. Hükümeti kurarken yaptığımız ilk şeylerden biri, iddiaları çözmek için titiz süreçleri ortaya koyma sözüydü. Bugün de yaptığımız budur" ifadelerini kullandı.Başbakan Trudeau, Kent Hehr’in istifasını soruşturma sonuçlanıncaya kadar kabul ettiğini belirttiği açıklamasında, bu süreçte Bilim Bakanı Kirsty Duncan’ın Federal Spor ve Engelliler Bakanlığına vekalet edeceğini duyurdu.Aynı zamanda Liberal Parti Calgary Milletvekili olan Kent Hehr hakkında, seçim bölgesindeki siyasi çalışmaları sırasında taciz ettiği öne sürülen iki kadın çalışanının sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından soruşturma açılmıştı.Öte yandan, Ontario Eyaleti Muhafazakar Parti lideri Patrick Brown da hakkında basında çıkan cinsel taciz iddiaları üzerine parti liderliği görevini bırakmıştı.