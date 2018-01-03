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Taffarel sayesinde bir taşla 4 kuş!

Taffarel'i yardımcısı olarak Florya'ya geri getirecek olan Fatih Terim, Muslera, Maicon, Mariano ve Fernando'nun performansını artıracağını düşünüyor.

Taffarel sayesinde bir taşla 4 kuş!
Claudio Taffarel'in, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak Galatasaray'a geri dönmesi en çok takımdaki Brezilyalı oyuncuları sevindirdi. Haftaya Belek'teki devre arası kampına katılacak olan Taffarel'in gelişinin, vatandaşları Maicon, Mariano ve Fernando'nun performansını artıracağını düşünen Terim, Uruguaylı kalecisi Muslera'nın da onunla eski günlerine döneceğini hesaplıyor. Brezilyalı kaleci antrenörü ayrıldığından beri performansı inişe geçen Muslera'nın, Tafo'yu dört gözle beklediği öğrenildi.
 

5 YIL BOYUNCA MUSLERA'YI ÇALIŞTIRDI


Galatasaray'da 2011-2016 yılları arasında kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel, uzun bir dönem Muslera'yı çalıştırdı. Brezilyalı antrenörün sarı-kırmızılı ekipten ayrılığının, Muslera'nın performansına olumsuz yansıdığı yorumları yapılıyordu.

(Sabah)

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