Taffarel sayesinde bir taşla 4 kuş!

5 YIL BOYUNCA MUSLERA'YI ÇALIŞTIRDI

Erdinç Şahin

'in, teknik direktör'in yardımcısı olarak'a geri dönmesi en çok takımdaki Brezilyalı oyuncuları sevindirdi. Haftaya Belek'teki devre arası kampına katılacak olan Taffarel'in gelişinin, vatandaşları'nun performansını artıracağını düşünen Terim, Uruguaylı kalecisi Muslera'nın da onunla eski günlerine döneceğini hesaplıyor. Brezilyalı kaleci antrenörü ayrıldığından beri performansı inişe geçen Muslera'nın, Tafo'yu dört gözle beklediği öğrenildi.'da 2011-2016 yılları arasında kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel, uzun bir dönem Muslera'yı çalıştırdı. Brezilyalı antrenörün sarı-kırmızılı ekipten ayrılığının, Muslera'nın performansına olumsuz yansıdığı yorumları yapılıyordu.(Sabah)