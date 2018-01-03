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Taffarel yeniden Galatasaray'da

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılarından biri daha kesinleşti. Efsane kaleci Taffarel yeniden Galatasaray'a geldi

03 Ocak 2018, Çarşamba 23:21
Taffarel yeniden Galatasaray'da
Galatasaray'da Fatih Terim'in gelişinden sonra değişim rüzgarı devam ediyor.

17 Temmuz 2016 tarihinde Galatasaray'daki kaleci antrenörlüğü görevinden ayrılan Taffarel, Fatih Terim'in teknik direktör olması ile yeniden sarı kırmızılı takıma döndü.

'EVET CİMBOM NERDE KALMIŞTIK'


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taffarel, Faith Terim'in attığı tweete benzer bir mesaj yazdı. İşte Taffarel'in açıklaması:

Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray’a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim’e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim.

Evet Cimbom nerde kalmıştık!



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