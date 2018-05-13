Tahir öldü mü? Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Sen Anlat Karadeniz 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde art arda gelen olaylar Tahir ve Nefes'i yıpratmış durumda...

















Vedat'ın planları tıkır tıkır işlerken hiç hesaba katmadığı bir olay gerçekleşiyor. Mercan'ın öldüğünü zanneden Cemil, öç almak için Tahir'i silahla vuruyor.









SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?





Yiğit'i kurtarabilmek için hayatlarını birleştiren Nefes ve Tahir'in asıl savaşları şimdi başlamaktadır. İlk günden onlara zindan edilen hayata, el ele direnmeye kararlıdırlar. Tahir önce Nefes'i bir kaç kez düştüğü yerden kaldırmak zorunda kalır. Ama kendisi düştüğünde ve acıdan delirdiğinde, Nefes'in o kırılgan görünüşünün altındaki gerçek gücü görür ve büyülenir.





Vedat'ın cehenneminde direnebilmek için Yiğit'le kendisine bir masal dünyası yaratan Nefes, bu cehennemde de Tahir'le kendisine bir sevda türküsü yaratmaya başlamıştır. Ancak, Saniye'nin başını çektiği "dul bir kadınla evlenemezsin" cemiyetinin çığlıklarını bastırmaya çalışan bu türkü, Vedat'ın intikam çığlıklarını henüz duymamıştır.





Nefes ile Tahir'in evlenmeleri yüzünden çıldıran Vedat, Tahir'i öldürmeye ant içer. Kendi eliyle canına kıyamadığı Tahir'in ölmesi için bir maşa kullanmayı planlar. Planını gerçekleştirmek için masum bir canı, Mercan'ı kurban etmeye karar verir. Nefes ile Tahir evlenince dengesini iyice kaybeden Mercan, Vedat'ın şeytani planının kurbanı olacak mıdır?



















