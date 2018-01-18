Tahir Yaman Hülya Avşar'ın vurulma anını anlattı

Gupse Özay, Hülya Avşar'ı kucakladı

Hülya Avşar'ın 32. bölüm konuğu Edis Görgülü

Hülya Avşar: Ünlü dost istemiyorum

Elif Bayram

Yapımcılığını ve yönetmenliğiniyaptığı belgeselin çekimleri Film San Vakfı'nda gerçekleştirildi. Çekimlerde Film San Vakfı Başkanı Engin Çağlar, 50 yıllık sinema geçmişinden anılarını paylaştı. Birçok sinema filminde oynayanda yer aldığı belgeselde gazeteci Tahir Yaman şunları anlattı;kraliçe seçildiği ve sinemaya ilk girdiği yıllarda Zeytinburnu'ndabaş rolünü paylaştığı Bir Yabancı filmi çekiliyordu. Ben de gelinlik giymiş olan Hülya Avşar ile Kadir İnanır yürürken çekiyordum. Senaryo icabı, hasımları tarafından vurulan Hülya Avşar yere yığıldı, o anlık çekim bitti ama Hülya Avşar bir türlü ayağa kalkmadı.(Karnına yerleştirilen fünyelerin miktarı biraz fazlaymış). Kadir İnanıryerden kucağına aldığı gibi taksiye bindirdi ve hastahaneye götürdü. Set işçileri de beni tartaklayarak elimden vurulma sahnesinde çektiğim filmi aldılar."