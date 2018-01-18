Tahir Yaman Hülya Avşar'ın vurulma anını anlattı

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Burak Çelik'in
yaptığı belgeselin çekimleri Film San Vakfı'nda gerçekleştirildi. Çekimlerde Film San Vakfı Başkanı Engin Çağlar, 50 yıllık sinema geçmişinden anılarını paylaştı. Birçok sinema filminde oynayan Ertan Gürtav'ın
da yer aldığı belgeselde gazeteci Tahir Yaman şunları anlattı;
"Hülya Avşar'ın
kraliçe seçildiği ve sinemaya ilk girdiği yıllarda Zeytinburnu'nda Kadir İnanır’la
baş rolünü paylaştığı Bir Yabancı filmi çekiliyordu. Ben de gelinlik giymiş olan Hülya Avşar ile Kadir İnanır yürürken çekiyordum. Senaryo icabı, hasımları tarafından vurulan Hülya Avşar yere yığıldı, o anlık çekim bitti ama Hülya Avşar bir türlü ayağa kalkmadı.
(Karnına yerleştirilen fünyelerin miktarı biraz fazlaymış). Kadir İnanır Hülya Avşar’ı
yerden kucağına aldığı gibi taksiye bindirdi ve hastahaneye götürdü. Set işçileri de beni tartaklayarak elimden vurulma sahnesinde çektiğim filmi aldılar."
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