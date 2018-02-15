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Tahkim Kurulu, Aziz Yıldırım’ın cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım’a verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını onadı

15 Şubat 2018, Perşembe 20:19
Tahkim Kurulu, Aziz Yıldırım’ın cezasını onadı
Tahkim Kurulu’nun bugün yaptığı toplantı sonrası almış olduğu kararlar şöyle:

"Fenerbahçe ve Başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili, PFDK’nın 08.02.2018 tarihli E. 2017-2018/581 K.2017-2018/ 711 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton üst H,I,OKUL AÇIK C,D,E,F,K,L,M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından,
başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT’nin 38/3 maddesi uyarınca 100 bin TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT’nin 38/3 ve 38/1-b maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000. TL para ceza verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

(İHA)


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