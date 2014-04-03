Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un 5 maçlık seyircisiz oynama cezasını 3'e indirdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı maçta çıkan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 5 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Trabzonspor'un itirazının görüşüldüğü bildirildi.

Tahkim Kurulu'nun emsal kararları ve olayın oluşumu dikkate alınarak verilen temel cezanın 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası şeklinde düzeltildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Trabzonspor'un saha olaylarını gerçekleştiren seyirciler ve diğer kişiler hakkında şikayet ve sair tasarrufları; saha olayları yaşandığı tribünlerdeki seyircileri hedef alan yönetim kurulu kararı; itiraz konusu müsabakanın hemen akabinde harekete geçerek saha olaylarına karışanlar hakkında 6222 sayılı yasa gereğince soruşturma başlatılarak faillerin belirlenmesi için ilgili mercilere başvurduğu, kulübün faillerin yakalanması hususunda ısrarcı davrandığı, nitelikli delil temininde soruşturma makamlarına katkıda bulunduğu, neticeten ilk etapta 6222 sayılı yasaya muhalefet nedeniyle 14 kişi hakkında işlem yapılmasının sağlandığı, bu haliyle kulübün saha olaylarının önlenmesi ve faillerinin tespiti uğruna samimi gayret gösterdiği dikkate alınarak, FDT'nin 13. maddesi uygulanmak suretiyle netice cezanın 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

Öte yandan kurulun, Kayseri Erciyesspor'a verilen 80 bin lira para cezasını 66 bin 666 lira olarak düzelttiği kaydedildi.