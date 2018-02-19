Tahran’da 3 polis öldürüldü

İran’ın başkenti Tahran’da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi’nin gözaltına alınmasına tepki gösteren tarikat mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 polisin öldürüldüğü bildirildi

Tahran’da 3 polis öldürüldü
İran’ın resmi ajansı IRNA’daki habere göre, İran Polis Teşkilatı  (NACA) sözcüsü Sait Muntezirulmehdi, göstericilerden birinin otobüsle güvenlik güçlerinin arasına girdiğini ve 3 polisi öldürdüğünü doğruladı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Olayın Tahran’ın Pasdaran Caddesi’nde meydana geldiği bilgisini veren Muntezirulmehdi, 3 polisi öldüren gösterici ile saldırıyla ilgisi olan "rejim  karşıtı" 8 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

Olayın yaşandığı bölgede durumun kontrol altında olduğunu ifade  eden Muntezirulmehdi, güvenlik güçlerinin yeni olayların çıkmaması için her türlü tedbiri aldığını söyledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tahran’da Gonabadi Tarikati lideri Nimetullah Reyahi, bugün polis  tarafından gözaltına alınmış ve sevenleri buna tepki göstermişti, ilerleyen  saatlerde tepkiler güvenlik güçleriyle çatışmaya dönüştü. 

TAHRAN (AA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Peter de Savary: Trump'ı garson kızla ilişkiye girerken gördüm

Peter de Savary: Trump'ı garson kızla ilişkiye girerken gördüm
Genç kadın dev pitonu çıplak elle yakaladı

Genç kadın dev pitonu çıplak elle yakaladı
Nişanlısını cinsel organından yaralayan kadına hapis

Nişanlısını cinsel organından yaralayan kadına hapis
Birleşik Krallık´ta Brexit karşıtı parti kuruldu

Birleşik Krallık´ta Brexit karşıtı parti kuruldu
TürkAkım'ın deniz bölümünün yüzde 48'i tamamlandı

TürkAkım'ın deniz bölümünün yüzde 48'i tamamlandı
Bill Gates: Hükümet niye benden daha fazla vergi almıyor?

Bill Gates: Hükümet niye benden daha fazla vergi almıyor?
Uçakta şok görüntüler! Kadın külodunu çıkarıp...

Uçakta şok görüntüler! Kadın külodunu çıkarıp...
Brüksel'de toplu taşıma grevi trafiği kilitledi

Brüksel'de toplu taşıma grevi trafiği kilitledi
Mısır'da 4 sanığa daha idam cezası verildi

Mısır'da 4 sanığa daha idam cezası verildi
Sylvester Stallone öldü mü? ( Rocky Balboa - Rambo)

Sylvester Stallone öldü mü? ( Rocky Balboa - Rambo)
Süpermarkette cinsel ilişki skandalı!

Süpermarkette cinsel ilişki skandalı!