Tahran'da fare sayısı 50 milyonu aştı 

İran'ın başkenti Tahran'ı saran farelerin sayısı 50 milyonu aştı

Tahran'da fare sayısı 50 milyonu aştı 
Tahran depremi ile gündeme gelen fare sorunu, Tahran sakinleri için hava kirliliğinden sonra ikinci büyük sorun haline geldi. 
 

TÜRÜ NORVEÇ FARESİ


Şehri saran milyonlarca farenin sayısı her gün artmaya devam ediyor. Tahran Belediyesi'nin mücadele ettiği farelerin türünün ise Norveç faresi olduğu söyleniyor.


PROJELER YETERSİZ


İranlı uzmanların verdiği istatistiklere göre Tahran’da en az 50 milyon fare yaşıyor. İranlı uzmanlar Tahran farelerinin sayısını kontrol etmekte uygulanan projelerin yetersiz olduğunu söylüyor.


İNSANLARDAN KORMUYOR


Uzmanlar, farelerin evrildiğini ileri sürdü. İranlı uzmanlara göre, Tahran fareleri artık insanlardan ya da kedilerden korkmuyor ve bu nedenle kaçmıyor. Farelerin çoğalmasının nedeninin ise sokaklara atılan çöpler olduğu belirtiliyor.


 


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