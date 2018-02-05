Tahran'da hava kirliliği hayatı olumsuz etkiledi

İran’ın başkenti Tahran’da yaşanan hava kirliliği nedeniyle okullar iki gün tatil edildi

Tahran'da hava kirliliği hayatı olumsuz etkiledi
İran’ın başkenti Tahran’da yaşanan hava kirliliği gündelik yaşamı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Özellikle kış aylarında yoğunlaşan hava kirliliği tüm kentte okulların iki gün süreyle tatil edilmesine neden oldu.


SOKAĞA ÇIKMAMA UYARISI YAPILIYOR


Görüş mesafesinin de giderek azaldığı Tahran’da yetkililer, engelliler, yaşlılar, çocuklar ve kronik üst solunum yolları hastalarının sokağa çıkmaması uyarısında bulunuyor.


"ESKİ ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLMELİ"


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, konuya ilişkin yaptığı açıklamada başkent trafiğindeki eski araçların biran önce trafikten men edilmesi gerektiğini söyledi.


HAVA KİRLİLİĞİ NEDENİ:


Elburz Dağı eteklerinde bulunan kent merkezinin rüzgar almayışı, çarpık sanayileşme, egzoz emisyonu yüksek olan eski araçların trafikte yoğun kullanımı, Tahranlılar’ın özellikle kış aylarında yoğun hava kirliliği ile yüz yüze gelmesine neden oluyor.

 


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