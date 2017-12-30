Tahran'da rejim destekçileri de sokağa indi

Serap Belovacıklı

İran'da son birkaç gündür devam eden hükümet ve rejim karşıtı protestoların ardından bu kez de başkent Tahran'da rejim destekçileri sokağa çıktı.Tahran'da yapılan gösteriye yaklaşık 4 bin rejim destekçisinin katıldığı belirtildi. Göstericiler, dini lider Hamaney'i destekleyen ve ABD karşıtı sloganlar attı.Çarşamba günü İran'da hayat pahalılığı ve işsizliğe karşı başlayan gösteriler, hızla ülkenin birçok şehrine yayılmıştı. Gösterilerde 50 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.Bölgeden gelen haberlere göre, gösteriler İran'da 2009 yılından bu yana görülen en büyük protesto dalgası. 2009 yılında da seçimlerde hile iddiasıyla geniş çaplı protestolar düzenlenmiş, hükümetin muhafazakarları sokağa çağırmasının ardından protestolar sona ermişti. 2009'da rejim destekçilerinin sokağa çıktığı tarih 30 Aralık'a denk gelmişti.İran'da düzenlenen gösteriler ekonomi nedenli olsa da bazı şehirlerde yer yer 'İslami Cumhuriyeti istemiyoruz' sloganları atıldı.ABD Başkanı Donald Trump da attığı tweetle, İran'daki barışçıl gösterilere sert müdahalede bulunulmasını eleştirmiş ve 'Dünya izliyor' sözleriyle Tahran yönetimini uyarmıştı.