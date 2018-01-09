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'Tahran Operasyonu' film oluyor

Türkiye’nin, İran’da çalışan 215 Japon’u savaş sırasında kurtarıp ülkeden çıkarmasını konu edinen ‘Tahran’dan Kaçış’ adlı kitap, film haline getirilecek. 

'Tahran Operasyonu' film oluyor
Gazete Habertürk'ün haberine göre, İran-Irak Savaşı sırasında ölümle burun buruna kalan 215 Japon’un Türkiye tarafından kurtarılmasının hikâyesi beyazperdeye taşınıyor.

1985 yılında Irak’ın Tahran’a hava saldırısı düzenleyeceğini açıklaması ve yabancıların şehri terk etmesi tavsiyesinde bulunması üzerine çoğu diplomat olan 215 Japon, dönemin başbakanı Turgut Özal’ın talimatı doğrultusunda gönderilen THY’ye ait bir uçakla kurtarılarak Türkiye’ye getirildi.

Erdal Güven’in operasyonla kurtarılan 215 Japon’un anlattıklarından yola çıkarak yazdığı aynı adlı kitabından senaryolaştırılan ‘Tarhan’dan Kaçış’ın yapımcısı MAC Production, filmin başrol karakterlerinden Büyükelçi İsmet Birsel rolü için Haluk Bilginer, Yüzbaşı Mesut karakteri içinse Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Altan Düzyatan’la görüşecek.



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