'Tahran Operasyonu' film oluyor

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Gazete Habertürk'ün haberine göre, İran-Irak Savaşı sırasında ölümle burun buruna kalan 215 Japon’un Türkiye tarafından kurtarılmasının hikâyesi beyazperdeye taşınıyor.1985 yılında Irak’ın Tahran’a hava saldırısı düzenleyeceğini açıklaması ve yabancıların şehri terk etmesi tavsiyesinde bulunması üzerine çoğu diplomat olan 215 Japon, dönemin başbakanı’ın talimatı doğrultusunda gönderilen THY’ye ait bir uçakla kurtarılarak Türkiye’ye getirildi.’in operasyonla kurtarılan 215 Japon’un anlattıklarından yola çıkarak yazdığı aynı adlı kitabından senaryolaştırılan ‘Tarhan’dan Kaçış’ın yapımcısı MAC Production, filmin başrol karakterlerinden Büyükelçi İsmet Birsel rolü içinYüzbaşı Mesut karakteri içinseve’la görüşecek.