Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI), Kazakistan Silah Sistemleri ve Uzay Teknolojileri Fuarı’nda (KADEX 2018) Kazakistan’ın en büyük havacılık firması Kazakhstan Aviation Industry (KAI) ile ‘Anka’ İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemi ve ‘Hürkuş’ Yeni Nesil Gelişmiş Eğitim Uçağı’na ilişkin iş birliği anlaşması imzaladı.

TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş.'DEN DEV ATILIM

İmzalanan anlaşma ile TAI ve KAI, Hürkuş ve Anka’nın ortak üretim ve tedariki konularında birlikte çalışmayı planladığını duyurdu. İş birliği kapsamında taraflar yapacakları ortak çalışmayla havacılık alanında güç birliği yaparken, Kazakistan ve Türkiye arasındaki savunma sanayii iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunacaklar.

Küresel pazardaki etkinliğini artırmaya devam eden TAI, Türki Cumhuriyetler ve bölge ülkelerin Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE) İHA Sistemi, Yeni Nesil Gelişmiş Eğitim Uçağı ve Hafif Taarruz / Silahlı Keşif Uçağı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli bir adım atmış oldu.

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