Takıntılı kadın tacizden yargılanıyor

Arizona'da 31 yaşındaki takıntılı kadın, genç bir adamı tacizden yargılanıyor

Takıntılı kadın tacizden yargılanıyor
31 yaşındaki Jacqueline Ades isimli kadın tehdit etme, korkutucu şekilde takip etme ve rahatsız etme suçlarından yargılanıyor.

İLK KEZ BULUŞTUĞU ADAMA 65 BİN MESAJ ATTI


Arizona'nın Paradise Valley bölgesinde yaşayan genç bir adam, önceki gün polise gitti ve Ades'ten şikayetçi oldu. 

Şikayetinde; genç kadınla sadece 1 kez buluştuklarını ancak kadının ona takıntılı hale geldiğini günde 500 kez ve toplamda tam 65 bin mesaj attığını belirtti.

Ades bununla da yetinmedi, genç adamın evinde banyo yaparken yakalandı ve polis takıntılı kadının arabasında bıçak bulundu.

'KANINLA BANYO YAPABİLİRDİM'


Genç kadın polise şikayet edilmesinin ardından adamın peşini yine bırakmadı ve ona tehdit mesajları yollamaya başladı. Mesajlarından birinde; "Kanınla ne yapardım, banyo yapabilirdim" yazıyor.

Bir başka mesajda da Ades kendini Adolf Hitler'e benzetiyor ve Nazi katliamını 'dahice' olarak nitelendiriyor.

KENDİNİ EŞİ OLARAK TANITTI


31 yaşındaki takıntılı kadın, adamın işyerine gidip kendini eşi olarak tanıtmasının ardından polis harekete geçti ve genç kadını tutukladı.


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