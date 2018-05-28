Takla atan otomobil tarlaya uçtu

Çorum'da Sungurlu-Kızılırmak karayolunun 4. kilometresinde meydana gelen kazada Kızılırmak ilçesinden Sungurlu ilçesine seyir halinde olan Yüksel Topuksak (45) yönetimindeki 19 SP 485 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan tarlaya takla atarak devrildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.