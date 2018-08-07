Takla atan otomobil yolda 185 metre sürüklendi! O anlar kameraya yansıdı
Kırıkkale’de kaza yapan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 185 metre sürüklenmesi MOBESE'ye anbean yansıdı. Araçtaki iki kişi yaralı kurtuldu
Kırıkkale’de Alparslan Pehlivanlı Bulvarı Nokta Kavşağı’nda ilerleyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak savrulan araç tam 185 metre yerde sürüklendi. Sürüklenme sırasında karşıdan karşıya geçen bir kişi ise son anda ezilmekten kurtuldu.
Kazada savrulan otomobilin ön lastiği yerinden çıktı. Otomobilin sürüklenme anı MOBESE kamerasına anbean yansıdı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıları kurtarmak için otomobilin yanına koştu. Kazada, otomobildeki yolculardan Gökçe İnci Özlük (17) ile Ersin Ateşoğlu (29) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
KIRIKKALE (İHA)