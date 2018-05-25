Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Soner V. (25) idaresindeki 06 FR 4742 plaklı otomobille Zonguldak’tan Kozlu istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı.

Kaldırıma çıkan otomobil çarpmanın etkisiyle takla atıp ters dönerek durabildi.

ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

Sürücü ise adeta hurdaya dönen otomobilin içerisinden burnu bile kanamadan çevredekilerin yardımıyla çıktı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ise sürücünün yaralı olmadığını belirtmesi üzerine kaza yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri ise kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazaya karışan araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.



