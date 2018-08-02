Bugün saat 1 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi’nde meydana gelen kazada ilginç anlar yaşandı. Kaza yapan aracın şoförü Şule Ç. ile ismi öğrenilemeyen eşi, otomobilleriyle ilerlerken sürücünün hakimiyetini yitirmesiyle Gazi Bulvarı ile ile yan yolu ayıran refüjlerdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla attı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartılan çift, şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

“ARABAM GİTTİ”

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kaza sonrası şoka girdiği gözlenen Şule Ç.. ise eşiyle de tartıştı. Genç kadının eşini ise polis tartışmanın uzamaması için kadının yanından uzaklaştırdı.

Bu sırada aracının hurdaya döndüğünü gören Şule Ç., ‘Arabam gitti’ diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası genç çift, akrabalarının getirdiği bir araçla kaza yerinden ayrıldı.

Hurdaya dönen araç ise çekici tarafından kaldırıldı.