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Taksici ile minibüsçünün yumruk yumruğa kavgası kamerada

İstanbul Beşiktaş’ta taksici ve minibüsçünün yumruklu kavgası, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı

22 Mayıs 2018, Salı 10:49 Son Güncelleme: 22 Mayıs 2018, Salı 11:27
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Dolmabahçe’de taksici ile minibüsçü arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Edinilen bilgilere göre, dün taksici ve minibüsçü arasında bilinmeyen bir neden dolayı tartışma başladı. Tartışma, taraflardan birinin küfretmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü.


Sokak üzerinde birbirlerine tekme ve yumruklarla vuran şoförlerin kavgası cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.


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