Taksici ile minibüsçünün yumruk yumruğa kavgası kamerada

Dolmabahçe’de taksici ile minibüsçü arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Edinilen bilgilere göre, dün taksici ve minibüsçü arasında bilinmeyen bir neden dolayı tartışma başladı. Tartışma, taraflardan birinin küfretmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü.





Sokak üzerinde birbirlerine tekme ve yumruklarla vuran şoförlerin kavgası cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.



