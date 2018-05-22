Taksici ile minibüsçünün yumruk yumruğa kavgası kamerada
İstanbul Beşiktaş’ta taksici ve minibüsçünün yumruklu kavgası, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı
Dolmabahçe’de taksici ile minibüsçü arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Edinilen bilgilere göre, dün taksici ve minibüsçü arasında bilinmeyen bir neden dolayı tartışma başladı. Tartışma, taraflardan birinin küfretmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü.
Sokak üzerinde birbirlerine tekme ve yumruklarla vuran şoförlerin kavgası cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.