Taksicilere yerli çağrı merkezi sistemi geliyor

'ESNAFIMIZ DİLERSE BEDAVA BİLE KURARIZ'

3. HAVALİMANINA YERLİ ÇAĞRI MERKEZİ





İTEO: BİZ DE DESTEKLİYORUZ

Senim Tanay

Atak Taksimetre adlı şirketin geliştirdiği tablet taksimetre, çok sayıda esnaf odası başkanı, taksi bayisi temsilcisi ile taksicinin katıldığı toplantıda tanıtıldı.Yerli taksimetre üreticisinin yeni tablet ürünüyle tüm taksi durakları kendi call center'ını kurabilecek. Taksilere internet ağı da sağlıyacak tablet taksimetreler, aplikasyonla merkezi bir ağda birleşebilecek. Bir araya gelerek gerekli izinleri alan taksiciler, kendi çağrı merkezlerini kurma fırsatı bulacak.Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni ürün sayesinde, taksici esnafının son zamanlarda Uber ile yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Avrupa standartlarında üretilen taksimetrede, GPS, telefon, internet, navigasyon ve iç-dış kamera gibi bir çok teknolojik özellik bulunuyor. Yeni taksimetre, taksi müşterilerine hem teknolojik konfor sağlayacak hem de araçlardaki güvenliği üst seviyeye taşıyacak.Atak Taksimetre Yönetim Kurulu Başkanı İlbeyi Beyaz, Atak Taksimetre olarak kısa sürede yurt genelinde geniş bir ağa sahip olduklarını belirterek Avrupa standardındaki teknolojiyi Türkiye'ye kazandırdıklarını söyledi.Sektöre teknolojik ürünlerle katkı sağlamaktan da ayrıca gurur duyduklarını anlatan İlbeyi Beyaz,diye konuştu.Çağrı merkezleri için büyükşehir belediyelerinden izin gerektiğini anlatan İlbeyi Beyaz, bir araya gelecek en az 500 esnaf, gerekli izinleri alarak kendi çağrı merkezlerinini kurabileceğini dile getirdi.İlbeyi Beyaz, esnafa bu konuda sınırsız destek vereceklerini vurgulayarak, "Biz esnafımız için çağrı merkezleri kurmaya da hazırız. Tablet taksimetremize entegre edeceğimiz aplikasyon yazılımlarımız hazır. Ancak büyükşehir belediyesiyle lisans almak için müracaat edeceğiz. Gerekli izni aldığımızda esnafımıza İstanbul'da yerli ve milli çağrı merkezi de kuracağız. Bunu yurdan dört bir tarafında yapabiliriz. İzmirli taksiciler bize müracaat etti. Yakında onlara yerli ve milli çağrı merkezlerini kuracağız. 3. havalimanı taksiciler kooperatifinden de teklif aldık. 'Gerekli izinleri aldığımızda 3. havalimanında bu sistemi kurabileceğimizi söylediler. Biz esnafımıza her türlü kolaylığı yapmaya hazırız. Yeter ki talepte bulunsunlar. Biz onlara gerekirse bu sistemi bedava bile yaparız. Yeterki esnafımız kazansın" şeklinde konuştu.İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu da taksiciler olarak teknolojiye ayak uydurmak zorunda olduklarını belirterek, "Teknolojiye ayak uydurmadığımız ve geciktiğimiz için şu anda global hırsızlarla uğraş içerisindeyiz. Ancak böyle yerli firmalar olursa, yolcu ve taksiciyi buluşturursa hem esnafın kazancı artar hem müşteri memnuniyetimiz artır. Bir meslek kolu teknolojiyle kendisini yenilemiyorsa bitmeye mahkumdur. Atak taksimetre de yolcuyla müşteriyi buluşturan bir call center sistemi yapmış, biz de bu tür yerli teknolojik ürünlerin yapılmasını destekliyoruz. Oluşacak rekabet ortamında da hem esnafımız hem de vatandaş kazanacaktır" ifadelerini kullandı.