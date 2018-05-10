Taksicilere yerli çağrı merkezi sistemi geliyor

Atak Taksimetre adlı şirketin geliştirdiği tablet taksimetre, çok sayıda esnaf odası başkanı, taksi bayisi temsilcisi ile taksicinin katıldığı toplantıda tanıtıldı.
Yerli taksimetre üreticisinin yeni tablet ürünüyle tüm taksi durakları kendi call center'ını kurabilecek. Taksilere internet ağı da sağlıyacak tablet taksimetreler, aplikasyonla merkezi bir ağda birleşebilecek. Bir araya gelerek gerekli izinleri alan taksiciler, kendi çağrı merkezlerini kurma fırsatı bulacak.
Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni ürün sayesinde, taksici esnafının son zamanlarda Uber ile yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Avrupa standartlarında üretilen taksimetrede, GPS, telefon, internet, navigasyon ve iç-dış kamera gibi bir çok teknolojik özellik bulunuyor. Yeni taksimetre, taksi müşterilerine hem teknolojik konfor sağlayacak hem de araçlardaki güvenliği üst seviyeye taşıyacak.
'ESNAFIMIZ DİLERSE BEDAVA BİLE KURARIZ'
Atak Taksimetre Yönetim Kurulu Başkanı İlbeyi Beyaz, Atak Taksimetre olarak kısa sürede yurt genelinde geniş bir ağa sahip olduklarını belirterek Avrupa standardındaki teknolojiyi Türkiye'ye kazandırdıklarını söyledi.
Sektöre teknolojik ürünlerle katkı sağlamaktan da ayrıca gurur duyduklarını anlatan İlbeyi Beyaz, "Hükümetimizin başlattığı 'yerli ve milli' ürün kullanma akımına bir destek de bizden olsun. Biz bu akımın destekçisiyiz. Zaten bu yüzden olumsuzluklara rağmen yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Esnafımız için geliştirdiğimiz yeni yerli ürünümüzle, esnafımızın başına adeta bela olan dış odaklı uygulamaların kaldırılmasını umuyoruz. Kaliteyse kalite, teknolojikse en teknolojik, ayrıca yerli ve milli. Artık kullanması esnafımızın tercihine kalmıştır"
diye konuştu.
Çağrı merkezleri için büyükşehir belediyelerinden izin gerektiğini anlatan İlbeyi Beyaz, bir araya gelecek en az 500 esnaf, gerekli izinleri alarak kendi çağrı merkezlerinini kurabileceğini dile getirdi.
3. HAVALİMANINA YERLİ ÇAĞRI MERKEZİ
İlbeyi Beyaz, esnafa bu konuda sınırsız destek vereceklerini vurgulayarak, "Biz esnafımız için çağrı merkezleri kurmaya da hazırız. Tablet taksimetremize entegre edeceğimiz aplikasyon yazılımlarımız hazır. Ancak büyükşehir belediyesiyle lisans almak için müracaat edeceğiz. Gerekli izni aldığımızda esnafımıza İstanbul'da yerli ve milli çağrı merkezi de kuracağız. Bunu yurdan dört bir tarafında yapabiliriz. İzmirli taksiciler bize müracaat etti. Yakında onlara yerli ve milli çağrı merkezlerini kuracağız. 3. havalimanı taksiciler kooperatifinden de teklif aldık. 'Gerekli izinleri aldığımızda 3. havalimanında bu sistemi kurabileceğimizi söylediler. Biz esnafımıza her türlü kolaylığı yapmaya hazırız. Yeter ki talepte bulunsunlar. Biz onlara gerekirse bu sistemi bedava bile yaparız. Yeterki esnafımız kazansın" şeklinde konuştu.
İTEO: BİZ DE DESTEKLİYORUZ
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu da taksiciler olarak teknolojiye ayak uydurmak zorunda olduklarını belirterek, "Teknolojiye ayak uydurmadığımız ve geciktiğimiz için şu anda global hırsızlarla uğraş içerisindeyiz. Ancak böyle yerli firmalar olursa, yolcu ve taksiciyi buluşturursa hem esnafın kazancı artar hem müşteri memnuniyetimiz artır. Bir meslek kolu teknolojiyle kendisini yenilemiyorsa bitmeye mahkumdur. Atak taksimetre de yolcuyla müşteriyi buluşturan bir call center sistemi yapmış, biz de bu tür yerli teknolojik ürünlerin yapılmasını destekliyoruz. Oluşacak rekabet ortamında da hem esnafımız hem de vatandaş kazanacaktır" ifadelerini kullandı.
AA
Senim Tanay