Takside dehşeti yaşadı! Bu hale geldi!

Nazlı Erdol

’de ‘’ olarak da bilinen yarışma programıün kazandırdığı, dün yaptığıpaylaşımıyla sevenlerini üzdü.Genç kadının anlatımına göre; genç kadın gece dışarı çıktıktan sonra biri kadın iki arkadaşıyla taksiye bindi. Evine bırakmak için taksiye aldıkları boksör, Josie’nin arkadaşı Demi’ye cinsel tacizde bulununca, iki kadın da tepki gösterdi. Adamı taksiden indirmeye çalışan ikili, yumruklu saldırıya uğradı.2010 yılında Big Brother’ı kazanan 32 yaşındaki Josie, taksiden zar zor kaçtıklarını da ifade etti. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin beğendiğipaylaşımında kendisinin, saldırıya uğrayan arkadaşının fotoğraflarını paylaştı. Pek çok kişi, yaşanan talihsiz olaya sert tepki gösterdi.Josie'nin 25 bin civarında takipçisi bulunuyor.