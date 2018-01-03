SON DAKİKA

Takside dehşeti yaşadı! Bu hale geldi!

İngiltere’deki Big Brother yarışmasıyla ünlenen Josie Gibson, arkadaşıyla bindiği takside saldırıya uğradı

03 Ocak 2018, Çarşamba 12:47
Takside dehşeti yaşadı! Bu hale geldi!
Türkiye’de ‘Biri Bizi Gözetliyor’ olarak da bilinen yarışma programı Big Brother'ın ün kazandırdığı Josie Gibson, dün yaptığı Instagram paylaşımıyla sevenlerini üzdü.



Genç kadının anlatımına göre; genç kadın gece dışarı çıktıktan sonra biri kadın iki arkadaşıyla taksiye bindi. Evine bırakmak için taksiye aldıkları boksör, Josie’nin arkadaşı Demi’ye cinsel tacizde bulununca, iki kadın da tepki gösterdi. Adamı taksiden indirmeye çalışan ikili, yumruklu saldırıya uğradı.



2010 yılında Big Brother’ı kazanan 32 yaşındaki Josie, taksiden zar zor kaçtıklarını da ifade etti. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin beğendiği Instagram paylaşımında kendisinin, saldırıya uğrayan arkadaşının fotoğraflarını paylaştı. Pek çok kişi, yaşanan talihsiz olaya sert tepki gösterdi.



Josie'nin 25 bin civarında takipçisi bulunuyor. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İtalya'da kadın cinayetlerine tepki: Carmen operasına alternatif son

İtalya'da kadın cinayetlerine tepki: Carmen operasına alternatif son
Singapur'da 'Filistin' konulu filme yasak

Singapur'da 'Filistin' konulu filme yasak
New York’ta çekilen bu selfie halkı dehşete düşürdü!

New York’ta çekilen bu selfie halkı dehşete düşürdü!
Spotify'a 1.6 milyar dolarlık dava

Spotify'a 1.6 milyar dolarlık dava
130 milyon yıllık dinozor yumurtası bulundu

130 milyon yıllık dinozor yumurtası bulundu
Genç model bekaretini 3.9 milyon dolara sattı

Genç model bekaretini 3.9 milyon dolara sattı
İzlanda, erkeklerin daha fazla maaş almasını yasakladı

İzlanda, erkeklerin daha fazla maaş almasını yasakladı
Fransa'da bir köy, 'faşistlikle suçlanan' kadın şarkıcılara karşı ayaklandı

Fransa'da bir köy, 'faşistlikle suçlanan' kadın şarkıcılara karşı ayaklandı
Hayvanat bahçesindeki 26 günlük kutup ayısı öldü

Hayvanat bahçesindeki 26 günlük kutup ayısı öldü
Kuzey Kore’den şaşırtan adım: İletişim hatlarını açıyorlar

Kuzey Kore’den şaşırtan adım: İletişim hatlarını açıyorlar
Peru'daki Şeytan Virajı'nda korkunç kaza: 48 ölü, 6 yaralı

Peru'daki Şeytan Virajı'nda korkunç kaza: 48 ölü, 6 yaralı