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Taksim'de 'Drone savarlı' önlem

İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkan yollar yılbaşında alınacak güvenlik tedbirleri çerçevesinde saat 15.00'te araç trafiğine kapatıldı

Taksim'de 'Drone savarlı' önlem
Vatandaşlar ve turistler ise polis ekipleri tarafından aranarak meydana alındı.

ASELSAN ÜRETTİ


Taksim Meydanı'ndaki güvenlik önlemlerinde "drone savar" da kullanılıyor.

Taksim Meydanı'nda Jandarma personelinin Aselsan'ın ürettiği drone savar ile beklediği görüldü.


 
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