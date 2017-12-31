Taksim'de 'Drone savarlı' önlem

ASELSAN ÜRETTİ

Mehmet Nuri Turan

Vatandaşlar ve turistler ise polis ekipleri tarafından aranarak meydana alındı.Taksim Meydanı'ndaki güvenlik önlemlerinde "drone savar" da kullanılıyor.Taksim Meydanı'nda Jandarma personelinin Aselsan'ın ürettiği drone savar ile beklediği görüldü.