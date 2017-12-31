Taksim'de 'Drone savarlı' önlem

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İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkan yollar yılbaşında alınacak güvenlik tedbirleri çerçevesinde saat 15.00'te araç trafiğine kapatıldı
Başbakan Yıldırım: Türk komandosu güven ve barışın teminatıdır
İstiklal Caddesi'nde taciz iddiası
Kangallar ilk kez yılbaşı devriyesinde
Son dakika! WhatsApp çöktü mü?
2018’e saatler kala Uludağ’da teleferik izdihamı
200 araçlık konvoyla karşılandı
Diyarbakırlı çocukların yüzlerini güldürdüler
Yeni yıla girerken İstanbul'da trafik durumu
Bodrum’da yılın son gününde güneşin tadını çıkardılar
Çin 2018’e girdi
746 yıllık tarihi eserin kilden minyatürü yapılıyor
Çöp toplayarak yeni yıla girdiler
Seyhan Belediyesi 2019'u karşıladı
İsrail'den gerilimi tırmandıracak hamle
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu