EVDEN DÜN KAÇAN ÇOCUKLAR TAKSİM'DE

'HEPİMİZİN 5'ER LİRA PARASI VARDI, ÇORBA İÇTİK'

Taksim'de uyuşturucu madde kullanımı sonrası yerde yatan gençlerin ibretlik hali dün görüntülenmişti. Bu sabah saat 10. 00 sıralarında yine aynı yerde uyuşturucu kullandıktan sonra sızmış bir kişi görüntülendi.Taksim Meydanı'nda ise beton üzerine serdikleri karton üstünde birbirlerine sarılarak uyuyan 10-15 yaş arası 4 çocuk dikkat çekti.Hepsi aynı mahalleden birbirlerini tanıdıklarını söyleyen çocuklar, "Hepimiz Okmeydanı'nda oturuyoruz, dün hep beraber evden kaçtık. Gece burada kaldık, evden çıkarken hepimizin 5'er TL parası vardı o parayla çorba içtik" diye konuştular