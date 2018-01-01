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Taksim'de korkutan yangın

Yeni yıla girerken Taksim Sıraselviler Caddesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, kutlama yapanları korkuttu. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

01 Ocak 2018, Pazartesi 00:23
Taksim'de korkutan yangın
Ayrıntılar gelecek...

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
 
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