Taksim'de korkutan yangın

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Yeni yıla girerken Taksim Sıraselviler Caddesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, kutlama yapanları korkuttu. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Vatandaşlara bildiri dağıttılar: Şans oyunları haramdır
Erdek açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
Kimileri eğlence, kimileri ekmeğinin peşinde
Taksim'de 'Drone savarlı' önlem
Yeni yıla nöbet başında giriyorlar
Başbakan Yıldırım: Türk komandosu güven ve barışın teminatıdır
İstiklal Caddesi'nde taciz iddiası
Kangallar ilk kez yılbaşı devriyesinde
WhatsApp çöktü mü?
2018’e saatler kala Uludağ’da teleferik izdihamı
200 araçlık konvoyla karşılandı
Çöp toplayarak yeni yıla girdiler
Seyhan Belediyesi 2019'u karşıladı
İsrail'den gerilimi tırmandıracak hamle
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu