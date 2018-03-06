Taksim'de omzuna alıp kaçırdığı kadına tecavüz etti... Zorba bir yıldır aramızda!

'ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜK'

DNA TESPİTİ DE YAPILDI

SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYOR

YÜZÜ BİLE BELLİ, İDDİANAMEDE FAİLİ MEÇHUL

FAİLLER SOKAKTA, MAĞDURLAR İÇERİDE

Erdinç Şahin

kişinin karıştığı dehşet verici olay nedeniyle haklarında dava açılan iki sanıktan biri tutuklanırken diğer sanık da firari konumda.Olayın üzerinden bir yıl geçtiğini belirten 22 yaşındaki kadının avukatı, “Müvekkilim sokağa çıkmaya korkuyor. Mahkemenin talebine rağmen, müvekkili omzuna alarak götüren kişi ile ilgili hiçbir araştırmanın yapılmadığını görüyoruz. İddianamede bu kişi faili meçhul kişi olarak bile geçmedi” dedi.21 Ocak 2017 tarihinde F.H.E. (22) vestiyer olarak çalıştığı eğlence merkezinden, kadın arkadaşı E.Y. ile birlikte saat 05.30 sıralarında çıktı. İkili, başka bir bara giderek bir süre eğlendi. İki arkadaş buradan saat 07.30 gibi çıktı. İkisi de aynı yaşta olan E. ve Y. Balo Sokak’tan geçerek Tarlabaşı’na gidip buradan taksi ile evlerine gitmek istedi. F.H.E., alkolün etkisi ile yürümekte zorlanınca arkadaşı E.Y.’nin yardımı ile bir binanın merdivenlerine oturdu. Çevredeki 4 işyerinin kamera kayıtlarına göre saat 07.50 sıralarında iki kadının yanına 1.70 boylarında tanımadıkları bir erkek geldi. İfadelere göre Rıdvan isimli bu kişi F.H.E.’yi omzuna alarak yürümeye başladı. E.Y. başta, bu kişinin kendilerine yardım etmek istediğini düşündü. Ancak daha sonra bu kişiye arkadaşını indirmesini, taksi tutup evlerine gideceklerini söyledi. Bu sırada kasıklarına darbe alan E.Y., yaşadığı acıyla kısa süre önce oturdukları yere döndü.F.H.E. ise baygın halde Rıdvan isimli kişi tarafından Tarlabaşı’ndaki bir inşaata götürüldü. Dava dosyasına göre burada dövülen ve tecavüze uğrayan E., daha sonra bu kişi tarafından metruk bir binaya götürüldü. E. ifadesinde ikinci getirildiği yerde kendisini tutuklu sanık Dursun Aydemir’in (30) odaya aldığını söyledi. E., zaman zaman ayıldığı sırada kendisine uyuşturucu madde verildiğini belirtti. E. 21 Ocak günü saat 13.30 sıralarında kendine geldiğini söyledi. Üstünde elbiselerinin olmadığını gören E., başına ne geldiğini sordu. Aydemir, E.’ye kendi rızası ile birlikte olduklarını söyledi. E., daha sonra arkadaşı E.Y.’yi sordu. Aydemir’in yanıtı, “Arkadaşını öldürdük, bu olanları birine anlatırsan seni de öldürürüz” oldu.E. korkudan ‘Tamam’ diyerek “Yeter ki buradan çıkmama izin verin" dedi. Aydemir, numarasını gizleyerek E.’nin ayrı yaşadığı eşini aradı. Aydemir, belirtilen adrese gelen E.’nin eşine, eşinin gasp edildiğini kendilerinin de ona yardım ettiğini söyleyerek buluştukları yerden ayrıldı. E., ailesinden korktuğu için ilk gün yaşadıklarını anlatmadı. Ancak olaydan 3 gün sonra Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine kapsamlı ifade verdi. Polis ekipleri E. ile birlikte, götürüldüğü binaya gitti. Yapılan araştırmalar sonrası Dursun Aydemir’in kimliği tespit edildi.Yapılan DNA incelemesinde Dursun Aydemir’in E.’ye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi. Aydemir 24 Ocak akşamı yakalandı. Aydemir, aynı odada bulunan ikinci kişinin Engin Kayıran’ın (25) adını verdi. Yürütülen soruşturma sonrası Aydemir ve Kayıran hakkında İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 19 yıl 6 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis istemi ile yargılanan iki sanıktan Aydemir tutuklanırken Kayıran için ise yakalama kararı çıkarıldı. Geçen yıl temmuz ayında görülmeye başlayan davanın bir sonrası duruşması 6 Mart günü yapılacak.Mahkeme, savcılığa gönderdiği yazılarda, şüpheli Rıdvan ve diğer sanık Engin Kayıran’ın durumunu sordu. Ancak bu iki kişi ile ilgili henüz bir gelişmenin olmadığı anlaşıldı. E.’nin avukatı Binnur Açış, müvekkilinin bir yıldır sokağa çıkmaktan korktuğunu belirterek “Olayda 3 fail olmasına rağmen dosyada iki kişi yargılanıyor. Bunlardan da biri tutuklu diğeri hâlâ yakalanamadı.Görüntülerde, müvekkili ilk kaçıran failin yüzü net bir şekilde görüldüğü halde iddianamede faili meçhul olarak dahi adı geçmemiş. Bu da, savcılığın, soruşturmanın başından beri bu kişi hakkında hiçbir araştırma yapmadığını gösteriyor. Böyle bir davada nasıl oluyor da savcılık bu şahıs hakkında herhangi araştırma yapmadan iddianame düzenliyor anlam vermek güç” dedi. Soruşturmanın eksik yürütüldüğünü öne süren Av. Açış, “Bu şahsın kimliği çok rahat bir şekilde tespit edilebilir. Buradan ne yazık ki soruşturmanın ne kadar eksik yürütüldüğü açıkça görüyoruz. Dört celsedir savcılığın bunu araştırması gerektiği ve ek iddianame hazırlanması gerektiğini ifade ediyoruz. Ancak ne yazık ki dosyaya baktığımızda savcılığın hâlâ bir araştırma yapmadığını görüyoruz” dedi.Avukat Açış konu ile ilgili açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Olayın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bu şahsın araştırılmaması endişe yaratıyor. Bu iki kişi hâlâ sokaklarda çok rahat bir şekilde gezebiliyor iken müvekkilim olayın etkisinde sokağa çıkarken aynı korkuyu yaşamakta… Son yıllarda cinsel istismar, cinsel saldırı ve kadın cinayetlerinin artmasının sebebi bu davada da görüldüğü üzere faillerinin cezasız kalması ve sokaklarda olmalarından ve ayrıca toplumun bu olaylara tepkisiz ve duyarsız kalmalarından kaynaklanıyor. Bu olayda da müvekkilim insanların gözü önünde kaçırılmış ve yanındaki arkadaşı da saldırıya uğramıştır.”