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Taksim’de polis kuş uçurtmuyor

Taksim Meydanı’nda yılbaşı nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında Gezi Parkı girişine KGYS aracı konuşlandırıldı. 4K çözünürlüklü yaklaşık 7 bin kamerayla 6 bin 747 noktada İstanbul’u izleyen polis ekipleri kuş uçurtmuyor

31 Aralık 2017, Pazar 19:48
Taksim’de polis kuş uçurtmuyor
Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi’ne gelen vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu.

VATANDAŞLAR TAKSİM'E AKIN ETTİ


Taksim’de yılbaşı kutlaması yapılmamasına rağmen çok sayıda vatandaş Taksim’e akın etti. İstiklal Caddesi yapılan ışıklandırmayla ışıl ışıl olurken, vatandaşlar caddede adeta insan seli oluşturdu. Adım atmanın bile zorlukla yapıldığı caddede kalabalık kameralarca kaydedildi.

İstanbul’da yılbaşı nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında Gezi Parkı girişine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Mobil (KGYS) Komuta Merkezi aracı konuşlandırıldı.

Polis ekipleri tarafından İstanbul, 7 bin kamerayla 6 bin 747 noktada saniye saniye izlenecek.

136 KAMERA İLE 4K İZLENECEK


Taksim’de ise 17 noktada 136 kamera ile izleme yapılacak. Komuta merkezinden izleme yapılarak anlık bilgilerin paylaşılacağı araçta, kameraların çözünürlüklerinin geçtiğimiz günlere nazaran 4K olarak değiştirildiği öğrenildi.



KGYS aracında yetkililer, 24 saat boyunca izleme yapacak.

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