Taksim’de polis kuş uçurtmuyor

VATANDAŞLAR TAKSİM'E AKIN ETTİ

136 KAMERA İLE 4K İZLENECEK

Mine Bozkurt

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi’ne gelen vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu.Taksim’de yılbaşı kutlaması yapılmamasına rağmen çok sayıda vatandaş Taksim’e akın etti. İstiklal Caddesi yapılan ışıklandırmayla ışıl ışıl olurken, vatandaşlar caddede adeta insan seli oluşturdu. Adım atmanın bile zorlukla yapıldığı caddede kalabalık kameralarca kaydedildi.İstanbul’da yılbaşı nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamındagirişine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Mobil (KGYS) Komuta Merkezi aracı konuşlandırıldı.Polis ekipleri tarafından İstanbul, 7 bin kamerayla 6 bin 747 noktada saniye saniye izlenecek.Taksim’de ise 17 noktada 136 kamera ile izleme yapılacak. Komuta merkezinden izleme yapılarak anlık bilgilerin paylaşılacağı araçta, kameraların çözünürlüklerinin geçtiğimiz günlere nazaran 4K olarak değiştirildiği öğrenildi.KGYS aracında yetkililer, 24 saat boyunca izleme yapacak.