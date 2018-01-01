Taksim'de tacizciler kıskıvrak yakalandı

YENİ YILIN İLK ANLARINDA TACİZ REZALETİ

YANINDA EŞİ BULUNAN KADIN TACİZ EDİLDİ

Erdinç Şahin

İlk olarak akşam 21.30 sularında Cadde üzerinde yürüyen iki kadını taciz eden şahıs güven timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. O anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürülürken, o anlar kameralarca kaydedildi.Taksim'de yeni yılın ilk dakikalarında ise kalabalıktan faydalanan iki kişi iki kadını taciz etti. İki kadına yaklaşıp taciz etmeye kalkan tacizciler güven timleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kadınlar, tacizcilere sert tepki gösterdi.'nde bu yıl da tacizciler boş durmadı. Caddede eşiyle yürüyen Arap kadını iddiaya göre sözlü ve fiziki taciz eden şahsı kadının eşi tepki gösterdi.Karı-koca tacizciyle kavga etmeye başlayınca olaya güven timleri müdahale etti. Güven timleri şahsı gözaltına alırken , kadın tacizciye bağırarak tepki gösterdi.Korku dolu anlar yaşayan kadını eşi sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Öte yandan güven timleri tarafından gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.Tüm bu yaşananlar ise kameralarca kaydedildi.