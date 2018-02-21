Taksim Meydanı’nda kendini yaktı!

İstanbul Beyoğlu'nda Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önüne gelen bir kişi burada kendini yaktı

21 Şubat 2018, Çarşamba 14:09
Taksim Meydanı’nda kendini yaktı!
Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önüne gelen İranlı olduğu öğrenilen Reza Sharafkhani (53) üstüne döktüğü yanıcı maddeyi ateşledi.


ALEV TOPUNA DÖNDÜ


Bir anda alev topuna dönen Reza Sharafkhani çevredekilerin üstüne su dökmesiyle söndürüldü. Oradan geçen yabancı uyruklu bir kadın, çıkardığı montunu yaralının üstüne örterek yardım etmeye çalıştı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri vücudunda yanıklar olan Reza Sharafkhani’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Anıt çevresine güvenlik şeridi çeken polis soruşturma başlattı.



Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA)
 


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