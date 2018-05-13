Olay, saat 14.30 sıralarında Tak-ı Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, biri ticari taksi olmak üzere iki araç, cadde üzerinde geçiş esnasında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana geldi. Tutanak için trafik ekiplerini bekleyen sürücüler, cadde üzerinde trafiğe neden oldu. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin tutanak tutmasının ardından araçlar cadde üzerinden kaldırıldı. Trafik kısa süre içinde normale döndü.





İHA