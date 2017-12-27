Taksim tramvayının yarın seferlere başlayacağı açıklanmıştı ama ertelendi



KISMİ OLARAK YARIN AÇILACAKTI

NE ZAMAN AÇILACAĞI BİLDİRİLMEDİ

Yusuf Cevahir

Taksim İstiklal Caddesi’nin simgesi olan nostaljik tramvayın seferleri yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle 19 Ocak tarihi itibariyle durdurulmuştu.Yaklaşık 1 yıldır seferlerine devam edemeyen nostaljik tramvayın yarın kısmi olarak hizmete açılması bekleniyordu. Ancak nostaljik tramvayın planlanan tarihte seferlerine başlayamayacağı öğrenildi.Açılış programı ileri bir tarihe ertelenen nostaljik tramvayın teknik bir nedenden dolayı seferlerine başlayamadığı bilgisi edinildi.