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Taksim tramvayının yarın seferlere başlayacağı açıklanmıştı ama ertelendi

İstanbul Taksim'de yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle yaklaşık 1 yıldır seferleri durdurulan ve yarın kısmi olarak açılması planlanan nostaljik tramvay hizmete giremeyecek. Nostaljik tramvayın teknik bir nedenden dolayı planlanan tarihte seferlerine başlayamayacağı öğrenildi

27 Aralık 2017, Çarşamba 13:21
Taksim tramvayının yarın seferlere başlayacağı açıklanmıştı ama ertelendi
Taksim İstiklal Caddesi’nin simgesi olan nostaljik tramvayın seferleri yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle 19 Ocak tarihi itibariyle durdurulmuştu.


KISMİ OLARAK YARIN AÇILACAKTI


Yaklaşık 1 yıldır seferlerine devam edemeyen nostaljik tramvayın yarın kısmi olarak hizmete açılması bekleniyordu. Ancak nostaljik tramvayın planlanan tarihte seferlerine başlayamayacağı öğrenildi.
 

NE ZAMAN AÇILACAĞI BİLDİRİLMEDİ 


Açılış programı ileri bir tarihe ertelenen nostaljik tramvayın teknik bir nedenden dolayı seferlerine başlayamadığı bilgisi edinildi.


Dün tramvay için yapılan son çalışmalar kapsamında tramvay hattında asfalt çalışması yapılmış ve açılışın perşembe günü (yarın) yapılacağı bildirilmişti. 
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