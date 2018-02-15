Taksisinde unutulan 114 bin 800 Euro’yu sahiplerine iade etti

Almanya’nın Hannover kentinden taksi şoförlüğü yapan Atilla Talu isimli Türk taksisinde bu zamana kadar unutulan toplam 114 bin 800 Euro’yu sahiplerine iade ederek güzel bir davranış sergiledi.
 

Taksisinde unutulan 114 bin 800 Euro’yu sahiplerine iade etti
Atilla Talu, aracında birçok kez para unutulduğu ve her seferinde taksi merkezine durumu bildirerek unutulan paralarla ilgili olarak bilgi verdiğini söyledi.  

TAKSİ MERKEZİNE BİLGİ VERİYOR


Son olarak aracında unutulan para çantasında 800 Euro olduğunu, çalıştığı taksi merkezine bilgi vererek sahibine verildiğini söyledi.

Alman medyası tarafından haber konusu olan Türk vatandaşı Atilla Talu, yedi yıl önce CeBİT fuarı döneminde aracında 101 bir Euro para unutulduğunu, beş yıl önce 9 bin Euro bullunun bir çanta bulduğunu, son olarak Noel döneminde bir müşterisinin aracında 4 bir Euro unuttuğunu ve merkezi vasıtasıyla sahiplerine ulaştırdığını söyledi.
 


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