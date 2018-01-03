Taliban'dan kurtarılan rehine, Kanada'da 15 saldırı suçlamasından tutuklandı

ESARET ALTINDAYKEN EŞİ ÜÇ ÇOCUK DOĞURDU

'BEBEĞİMİ ÖLDÜRDÜLER, EŞİME TECAVÜZ ETTİLER'

EŞİ: ZİHİNSEL DURUMU ETKİLENDİ

GUANTANAMO BAĞLANTISI

DEVLET ÖZÜR DİLEDİ

BAŞBAKAN TRUDEAU'YU ZİYARET

Nazlı Erdol

Yöneltilen suçlamaların hepsinin ailenin'ya dönüşünden hemen sonrasına denk gelen 14 Ekim ile 30 Aralık arasında vuku bulduğu belirtildi. Suçlamalar sekiz kez saldırı, iki kez cinsel saldırı, iki kez yasadışı biçimde kapalı tutmak, bir kez ölümle tehdit etmek, bir kez kamusal zarar vermek, bir kez sağlığı bozacak şekilde Trazodone isimli anti depresan ilacı zorla içirmek diye sıralanıyor.kararıyla dosyadaki kurbanların ve tanıkların isimleri açıklanmıyor. Yılbaşında Ottawa'da mahkemeye çıkarılan 34 yaşındaki Boyle, en azından çarşamba günkü duruşmaya dek hapiste tutulacak.Kanadalı bir vergi mahkemesi yargıcının oğlu olan Boyle'un Amerikalı hamile eşi'la birlikte'da ne aradığı hep soru işareti olarak kaldı. 2012'de Afganistan'ıneyaletinde sırt çantalı seyahat yaparlarkenbağlantılı Hakkani örgütü tarafından kaçırılan çiftin 5 yıllık esareti boyuncaüç çocuk dünyaya getirdi.Ekim 2017'de'ın operasyonuyla kurtarılan çiftin Kanada'ya geri dönmesinden bir hafta sonra Coleman açıklanmayan bir sebepten hastaneye kaldırıldı. Boyle'un ailesi 'çiftin derin bir travma geçirdiği ve Josh'un konuştuğu zaman düşüncelerinin bulanık olduğunun anlaşıldığına' dair bir açıklama yaptı. Boyle, verdiği bir röportajda, militanların dördüncü bebeklerini öldürdüğünü ve eşine tecavüz ettiklerini ileri sürdü.Boyle'un tutuklanmasının ardından salı günü Toronto Star gazetesine konuşan Coleman, suçlamaların arka planına açıklama getirmedi, ama 'eşinin 5 yıl çekmek zorunda bırakıldığı stres ve travmanın zihinsel durumu üzerinde etki bıraktığını' dile getirdi. Avukatı Eric Granger da daha önce Boyle'un başının yasalarla derde girmediğine dikkat çekip ''Hepimizin bildiği gibi o çok şey çekmiş olan genç bir adam'' dedi.Geçmişte kendisinden 'Menonit kilisesinden bir hippie' diye söz eden Boyle'un uzun zamandır radikalile yakından ilgilendiği, hatta bir ara Zeynep Kadir isimli kadınla evlendiği biliniyor. Zeynep Kadir'in erkek kardeşi,kökenlivatandaşı Ömer Kadir ise henüz 15 yaşındayken Afganistan'da el bombasıyla biraskerinin ölümüne yol açmaktantarafından esir alınmış ve'da 10 yıl tutulmuştu.'Guantanamo'nun çocuk esiri' olarak bilinen ve 2012'de nihayet Kanada'ya iade edilen Ömer Kadir, Kanada devletine Guantanamo'da esir tutulmasına göz yumarak anayasal haklarını çiğnemek suçlamasından dava açıp 8.4 milyon Amerikan doları tazminat kazanmıştı. Hükümet de Kadir'den resmen özür dilemek zorunda kalmıştı.Bir röportajda Afganistan'a 'işleri düzeltmek için gittiklerinden' söz eden Boyle da ailesiyle birliktearifesindeyu parlamentodaki ofisinde ziyaret etmişti. Ziyaretin görüntülerida paylaşılmıştı. Boyle'un tutuklanmasıyla ilgili Trudeau'nun ofisinden açıklama gelmedi.