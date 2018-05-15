Taliban Farah vilayet merkezinin bir kısmını ele geçirdi

Taliban Farah vilayet merkezinin bir kısmını ele geçirdi Afganistan'da Taliban'ın, Farah vilayet merkezinin bir kısmını ele geçirdiği, valilik, emniyet müdürlüğü ve havaalanını almaya çalıştığı bildirildi.