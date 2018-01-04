'Talihli ben değilim' diyen Antalyalı genç parasını çekmiş bile (Piyangoda büyük ikramiye kime çıktı?)

BÜYÜK İKRAMİYENİN AYLIK FAİZİ 175 BİN LİRA

MAAŞI 1800 LİRA

Antalya'da milyoner olduğu iddia edilen kişi bilet dahi almamış

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Yusuf Cevahir

Milli Piyango İdaresi'nin Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi olduğu dün ortaya çıkan Antalyalı ilaç firması servis personeli 25 yaşındaki Murat Tokmak, “Param olmadığı için bilet dahi almadım. Asılsız bilgilerle ilgili hukuki işlem başlatacağım” demiş ve talihli kişinin kendisi olmadığını söylemişti.Ancak bugün DHA'nın haberinde Murat Tokmak’ın tahsil ettiği parayı bankaya yatırdığı öğrenildi. Murat Tokmak'ın, dün neden böyle bir açıklama yaptığı henüz öğrenilemedi.Tokmak’ın ailesinden birinin adına yatırdığı paranın aylık faizinin 175 bin TL olduğu belirtildi.Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon TL, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya’ya çıktı. Antalya Şarampol Kavşağı’nda seyyar Milli Piyango bayii Havva- Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, ilaç firmasında kurye Murat Tokmak olduğu ortaya çıkmıştı.9794035 numaralı çeyrek bilete isabet eden 61 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yaklaşık 15 milyon TL’sine sahip olan 1800 TL maaşlı Tokmak, büyük ikramiyeyi de Ankara’da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden salı günü tahsil etti.Yenigün Mahallesi Köroğlu Caddesi’ndeki Lokman Ecza Deposu’nda yaklaşık 6 aydır motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı yapan bir çocuk babası Murat Toprak’ın tahsil ettiği parayı bankaya yatırdığı öğrenildi. Tokmak’ın ailesinden birinin adına yatırdığı paranın aylık faizinin 175 bin TL olduğu belirtildi.Yarına kadar izinli olan Tokmak’ın, işyeri sahiplerine çalışmaya devam edeceğini bildirdiği kaydedildi.