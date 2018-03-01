Talisca, Benfica'yla sözleşme imzalamasıyla ilgili açıklamada bulundu

İşte Brezilyalı'nın açıklamaları:



'FİKRET ORMAN'IN HABERİ VAR'

Beşiktaş - Fenerbahçe maçından kareler

Beşiktaş-Fenerbahçe (Maç özeti)

Haber Merkezi

Kupada gergin geçen mücadele 2-2 sona erdi. Ancak maça damga vuran gollerden daha çok çıkan kartlar ve olaylar oldu. Mücadelenin ardından'ın yıldız futbolcusu, önemli değerlendirmelerde bulundu.Çok büyük bir mücadele oldu. Belirli bir kısımdan sonra futbol oynamayı bıraktık ve Fenerbahçe'nin oyununa geldik. Onlar futbol oynamak yerine faul yapmaya ve kart görmeye başladılar. Biz de onlara uyduk.""Pazar günkü maçı kaybetmek, Fenerbahçe'nin üzerine baskı yarattı. Bugün de kazanmak istediler ve bu baskı yaratmış olabilir. Maçı iyi bitirdik ve yenilmedik.""Burada mutluyum, ayrılmak istemedim. Böyle açıklamam da olmadı. Kulüpler arasında problemler yaşandı. Beni tehdit eden durum yaşandı ve imza atmasaydım, sadece Türkiye Ligi'nde oynayabilirdim. Kontrat imzalamak zorunda bırakıldım. Başkan Fikret Orman'ın da haberi var"