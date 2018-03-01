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Talisca, Benfica'yla sözleşme imzalamasıyla ilgili açıklamada bulundu

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, kupada oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası önemli açıklamalarda bulundu

01 Mart 2018, Perşembe 23:32
Talisca, Benfica'yla sözleşme imzalamasıyla ilgili açıklamada bulundu
Kupada gergin geçen mücadele 2-2 sona erdi. Ancak maça damga vuran gollerden daha çok çıkan kartlar ve olaylar oldu. Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Brezilyalı'nın açıklamaları:

Çok büyük bir mücadele oldu. Belirli bir kısımdan sonra futbol oynamayı bıraktık ve Fenerbahçe'nin oyununa geldik. Onlar futbol oynamak yerine faul yapmaya ve kart görmeye başladılar. Biz de onlara uyduk."


'FİKRET ORMAN'IN HABERİ VAR'


"Pazar günkü maçı kaybetmek, Fenerbahçe'nin üzerine baskı yarattı. Bugün de kazanmak istediler ve bu baskı yaratmış olabilir. Maçı iyi bitirdik ve yenilmedik."

"Burada mutluyum, ayrılmak istemedim. Böyle açıklamam da olmadı. Kulüpler arasında problemler yaşandı. Beni tehdit eden durum yaşandı ve imza atmasaydım, sadece Türkiye Ligi'nde oynayabilirdim. Kontrat imzalamak zorunda bırakıldım. Başkan Fikret Orman'ın da haberi var"

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