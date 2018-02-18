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Talisca'dan 9 milyon euro kar

Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda Benfica’ya dönecek olan Talisca’nın 21 milyonluk satın alma opsiyonunu kullanacak. Ardından Çin’den kendisi için 30 milyon euroyu gözden çıkaran Changchun Yatai’ye satarak, 9 milyon euro kâr edecek

Talisca'dan 9 milyon euro kar
Beşiktaş, 2 sezon önce potansiyelli bir isim olarak kulübe gelen ve Teknik Direktör Şenol Güneş’in elinde yıldız bir futbolcuya dönüşen Anderson Talisca’dan ekonomik olarak da faydalanmayı planlıyor.

Akşam'da yer alan habere göre; Başkan Fikret Orman’ın kulübün başına geldiği günden bu yana aldığı ve sattığı futbolcularla kâra geçirdiği Beşiktaş, bu sefer teoride aynı ama pratikte farklı bir plan uygulayacak. Benfica’ya 2 sezon önce 4 milyon euro ödenerek kiralanan Anderson Talisca’nın 21 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, bu miktarı ödeyip Brezilyalı’yı kadrosuna katmayı düşünüyor. Tapu alındıktan sonra 24 yaşındaki yıldızı geçtiğimiz ay içerisinde Çin’den talibi olan Changchun Yatai’ye 30 milyon euroya satacak.
 

30 MAYIS’A KADAR OPSİYON VAR 


Geçtiğimiz ay Çin ekibi Changchun Yatai, Talisca için Benfica’ya 30 milyon euroluk teklifini iletmiş ancak hem Beşiktaş hem de Brezilyalı yıldız bunu reddetmişti. Benfica, Talisca’yı Beşiktaş’tan geri almak için kendisine ödenen 4 milyon euroyu geri verebileceğini belirtmişti. Anlaşma sağlanamayınca Portekiz ekibi, 24 yaşındaki yıldız oyuncu kulübe geri döner dönmez satmaya karar verdi. Ancak burada Beşiktaş Yönetimi devreye girdi. Siyah-Beyazlılar, banka kredisi kullanarak 30 Mayıs’a kadar opsiyonu bulunan Talisca’nın işini bitirecek. Çin ekibine 30 milyon euroya satınca 9 milyon euro kâr etmiş olacak.


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