Talisca’dan flaş transfer açıklaması!

ÇİN’E TRANSFER OLASILIĞI

Erdinç Şahin

Portekiz’in Record gazetesine açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlı takım ile sezon sonu kiralık sözleşmesi tamamlandıktan sonradönme ihtimalinin çok düşük olduğunu söyleyen, “Hayatta hiçbir şey imkansız değil amayaşadıklarımdan sonra yeniden oraya dönmem çok mümkün gözükmüyor. Kulübe ve taraftarlara saygım var. Bana saygısı olan birçok taraftar olduğunu da biliyorum ancak şu an Beşiktaş için oynuyorum ve aklımdaki tek şey Beşiktaş’ta başarılı olmak.” şeklinde konuştu.Devre arası’e transfer olması gündeme gelen 23 yaşındaki oyuncu bu konuya da açıklık getirdi. Menajerininkendisi adına görüşmeleri yürüttüğünü söyleyen, “Bu durum hakkında yorum yapmam çok da kolay değil. Bunedenle böyle şeyleri menajerime bırakıyorum. Ona çok güveniyorum ve benim için, en iyisini yapacağını biliyorum.Zamanı gelince, hepimiz ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.’in isteklerini yerine getirmeye çalıştığını söyleyen Brezilyalı futbolcu, attığıgoller ve takıma katkısını çok çalışmasına borçlu olduğunu sözlerine ekledi. Mayıs ayında Siyah-Beyazlılar ile sözleşmesi sona erecek olan, bu sezon forma giydiği 24 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.