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Talisca'nın peşini bırakmıyorlar! İtalyanlar kafayı taktı...

Benfica’dan Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızının bonservisini almaya çalışan İtalyanlar, ligin bitimini bekliyor. Roma, Devler Ligi’ne katılırsa Talisca gelecek yıl Cengiz’le aynı forma için ter dökecek.

Talisca'nın peşini bırakmıyorlar! İtalyanlar kafayı taktı...
Şampiyonlar Ligi’ne yarı finalde veda eden Roma, gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile burada yer almanın planlarını yapıyor. Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Sarı-Kırmızılılar, şu anda seri A’da 73 puanla üçüncü sırada ve Devler Ligi’ne katılmayı büyük oranda garantilediler. Ancak beşinci sıradaki İnter’le aralarında 4 puan fark var. Eğer ligi ilk 4 içinde bitirirlerse ön elemeden de olsa Şampiyonlar Ligi’nde bulunma ihtimalleri çok yüksek. 
 

ÖNLERİNDE TEK ENGEL BEŞİKTAŞ


Geçen sezon yaptığı yatırımlarla bu yıl Devler Ligi’nde yarı final oynayan Roma’nın, hedefinde yeni genç yetenekler var. Bunlardan biri de Beşiktaş’ın başarılı yıldızı Talisca. Mochi’nin daha önce de bu oyuncu hakkında Benfica ile yaptığı görüşmeler Portekiz basınına yansımıştı. Ancak şimdi durum daha ciddi. İtalyanlar, resmi görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti ve Beşiktaş sezon sonu satın alma opsiyonunu kullanmazsa Talisca’yı alma konusunda çok istekli olduklarını ilettiler. 
 

20 MAYIS’TAN SONRA NETLEŞİR


Portekiz basını Roma’nın fiyatı 40 milyon euroya kadar çıkarttığını ve bu bütçeyi Anderson Talisca için hazırda tuttuğunu yazdı. Beşiktaş’ın satın alma opsiyonu ise 21 milyon euro. Roma, Talisca’yı orta sahanın gelecekteki en büyük yıldızlarından biri görüyor. Benfica da Talisca’nın satışıyla finansal uyum sorununu aşmayı planlıyor. Devler Ligi’ne gitme şansını zayıflatan Beşiktaş ise stratejisini netleştirmek için sezon sonunu bekliyor.

Akşam


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