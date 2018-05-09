Talisca'nın peşini bırakmıyorlar! İtalyanlar kafayı taktı...

ÖNLERİNDE TEK ENGEL BEŞİKTAŞ

20 MAYIS’TAN SONRA NETLEŞİR

Erdinç Şahin

’ne yarı finalde veda edengelecek sezon daha güçlü bir kadro ile burada yer almanın planlarını yapıyor.de formasını giydiği, şu anda seri A’da 73 puanla üçüncü sırada ve’ne katılmayı büyük oranda garantilediler. Ancak beşinci sıradaki İnter’le aralarında 4 puan fark var. Eğer ligi ilk 4 içinde bitirirlerse ön elemeden de olsa Şampiyonlar Ligi’nde bulunma ihtimalleri çok yüksek.Geçen sezon yaptığı yatırımlarla bu yıl’nde yarı final oynayanhedefinde yeni genç yetenekler var. Bunlardan biri de’ın başarılı yıldızı’nin daha önce de bu oyuncu hakkındaile yaptığı görüşmelerbasınına yansımıştı. Ancak şimdi durum daha ciddi. İtalyanlar, resmi görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti ve Beşiktaş sezon sonu satın alma opsiyonunu kullanmazsa Talisca’yı alma konusunda çok istekli olduklarını ilettiler.Portekiz basını Roma’nın fiyatı 40 milyon euroya kadar çıkarttığını ve bu bütçeyiiçin hazırda tuttuğunu yazdı. Beşiktaş’ın satın alma opsiyonu ise 21 milyon euro.’yı orta sahanın gelecekteki en büyük yıldızlarından biri görüyor. Benfica dasatışıyla finansal uyum sorununu aşmayı planlıyor.’ne gitme şansını zayıflatanise stratejisini netleştirmek için sezon sonunu bekliyor.