Talisca'nın peşini bırakmıyorlar! İtalyanlar kafayı taktı...

Şampiyonlar Ligi
’ne yarı finalde veda eden Roma,
gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile burada yer almanın planlarını yapıyor. Cengiz Ünder’in
de formasını giydiği Sarı-Kırmızılılar
, şu anda seri A’da 73 puanla üçüncü sırada ve Devler Ligi
’ne katılmayı büyük oranda garantilediler. Ancak beşinci sıradaki İnter’le aralarında 4 puan fark var. Eğer ligi ilk 4 içinde bitirirlerse ön elemeden de olsa Şampiyonlar Ligi’nde bulunma ihtimalleri çok yüksek.
ÖNLERİNDE TEK ENGEL BEŞİKTAŞ
Geçen sezon yaptığı yatırımlarla bu yıl Devler Ligi
’nde yarı final oynayan Roma’nın,
hedefinde yeni genç yetenekler var. Bunlardan biri de Beşiktaş
’ın başarılı yıldızı Talisca. Mochi
’nin daha önce de bu oyuncu hakkında Benfica
ile yaptığı görüşmeler Portekiz
basınına yansımıştı. Ancak şimdi durum daha ciddi. İtalyanlar, resmi görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti ve Beşiktaş sezon sonu satın alma opsiyonunu kullanmazsa Talisca’yı alma konusunda çok istekli olduklarını ilettiler.
20 MAYIS’TAN SONRA NETLEŞİR
Portekiz basını Roma’nın fiyatı 40 milyon euroya kadar çıkarttığını ve bu bütçeyi Anderson Talisca
için hazırda tuttuğunu yazdı. Beşiktaş’ın satın alma opsiyonu ise 21 milyon euro. Roma, Talisca
’yı orta sahanın gelecekteki en büyük yıldızlarından biri görüyor. Benfica da Talisca’nın
satışıyla finansal uyum sorununu aşmayı planlıyor. Devler Ligi
’ne gitme şansını zayıflatan Beşiktaş
ise stratejisini netleştirmek için sezon sonunu bekliyor.
Akşam
Erdinç Şahin