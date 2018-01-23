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Talisca'nın süper dönüşünün arkasındaki sır!

Süper Lig'de 6 maç sonra golü hatırlayan, 8 ayın ardından duble yapan Brezilyalı yıldız, milli takım gözlemcilerine kendini göstermek istiyor. Amacı ise Rusya'da bu yaz düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda yer almak...

Talisca'nın süper dönüşünün arkasındaki sır!
Deplasmanda 5 maç sorna kazanan Beşiktaş'ın galibiyetinde öne çıkan isim şüphesiz ki iki gol atan Anderson Talisca idi. 

Süper Lig'de 6 maç sonra gol atan, tam 8 ay önceki Gaziantepspor maçından sonra ilk kez duble yapan genç yıldız, adeta "Geri döndüm" dedi. Bunda iki faktör çok etkiliydi. İlki, Talisca'nın Brezilya Milli Takımı'na girme motivasyonu.

Brezilya heyetinin Fenerbahçeli Giuliano'yu izlediği haftada genç yıldız, kendisini göstermek adına büyük bir adım attı. U-20 ve U-23 kategorisinde Brezilya forması giyen Talisca, Rusya'daki Dünya Kupası kadrosuna girmek istiyor. 
 

NEGREDO İLE UYUMU YAKALADI


Bu performanstaki ikinci neden ise oyun sistemindeki önemli değişimdi. Cenk Tosun'un satılması sonrası teknik patron Şenol Güneş'in Alvaro Negredo'yu pivot santrfor olarak oynatmasıyla Talisca yeniden ikinci forvet görevine döndü. Negredo'nun rakip savunmayı üzerine çekmesi sonrası topla daha fazla buluşma şansı bulan Brezilyalı, etkili şutlarını kullanmayı başardı. 

Sayılmayan golüyle birlikte Negredo ile pekçok kez benzer şekilde uyum yakalayan Talisca, altı şutunun dördünde isabet sağladı. 

Sözcü


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