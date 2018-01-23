Talisca'nın süper dönüşünün arkasındaki sır!

NEGREDO İLE UYUMU YAKALADI

Erdinç Şahin

Deplasmanda 5 maç sorna kazanan'ın galibiyetinde öne çıkan isim şüphesiz ki iki gol atanidi.'de 6 maç sonra gol atan, tam 8 ay öncekimaçından sonra ilk kez duble yapan genç yıldız, adeta "Geri döndüm" dedi. Bunda iki faktör çok etkiliydi. İlki, Talisca'nın'na girme motivasyonu.Brezilya heyetinin Fenerbahçeli Giuliano'yu izlediği haftada genç yıldız, kendisini göstermek adına büyük bir adım attı. U-20 ve U-23 kategorisinde Brezilya forması giyenkadrosuna girmek istiyor.Bu performanstaki ikinci neden ise oyun sistemindeki önemli değişimdi. Cenk Tosun'un satılması sonrası teknik patron'in'yu pivot santrfor olarak oynatmasıyla Talisca yeniden ikinci forvet görevine döndü. Negredo'nun rakip savunmayı üzerine çekmesi sonrası topla daha fazla buluşma şansı bulan Brezilyalı, etkili şutlarını kullanmayı başardı.Sayılmayan golüyle birlikte Negredo ile pekçok kez benzer şekilde uyum yakalayan Talisca, altı şutunun dördünde isabet sağladı.