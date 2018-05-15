Talisca planı Tite’ye takıldı

Beşiktaş'ın Talisca planı, sekteye uğradı. Siyah-beyazlı idareciler, Umut Güner ve Ali Naibi, dün sabah saatlerinde sambacıyı yakın takibe alan Roma Kulübü ile masaya oturmak için İtalya'ya uçtu. Ne var ki akşam saatlerinde Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin Talisca'yı Dünya Kupası kadrosuna almadığı haberi geldi. Roma'ya, "Talisca'nın bonservisini 21 milyon Euro'ya Benfica'dan alalım ve biraz üstüne size satalım" teklifini iletmek için giden Güner ve Naibi, gelişmeler üzerine İstanbul'a geri döndü.

Sabah