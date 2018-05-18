‘Talisca, Roma’da başarılı olacaktır’

Deneyimli oyuncu, Talisca’nın çok özel bir yetenek olduğunu belirterek, “Farklı seviyede bir isim. Çok yetenekli, çok özel bir futbolcu. İnanılmaz bir sol ayağı var. Topu nereye göndermek isterse oraya gönderebiliyor” dedi.

Talisca’nın Roma’ya olası transferi konusunda da yorumlarda bulunan Napoleoni, “Bana göre Talisca, Roma’da başarılı olur. Beşiktaş’ta oynadığı iki sezonda harika işler yaptı. Beşiktaş’ın Talisca’yı kadrosunda tutabileceğini sanmam hatta ben Talisca’nın Beşiktaş’ta kalacağına inanmıyorum. Roma, Cengiz Ünder transferinden sonra Türkiye’de iyi bir yol buldu ve kendine güzel bir kanal açtı. Roma konusundaki transferleri ben de duyuyorum” diye konuştu.

DÜĞMEYE BASTILAR

Anderson Talisca’nın Beşiktaş’a veda niteliğindeki mesajı sonrası İngiliz kulübü Wolverhampton harekete geçti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Brezilyalı yıldıza Wolverhampton’ın en kısa süre içerisinde resmi teklif götüreceği ve bu transfer için yeni bir döneme başladığı kaydedildi.