Talisca ve Giuliano Dünya Kupası'nda yok!
Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kadrosu belli oldu.
2018 Dünya Kupası'nda katılacak olan Brezilya'nın kadrosu açıklandı. Hazırlık maçı kadrosuna alınan Anderson Talisca ve Giuliano Rusya'ya gidemeyecek.
Dani Alves'in sakatlığı dolayısıyla katılamayacağı turnuvada Sambacılar şu kadro ile Rusya'ya gidecek...
Kaleciler: Alisson, Ederson, Cassio.
Defans: Danilo, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marquinhos, Pedro Geromel, Marcelo, Filipe Luis.
Orta Saha: Casemiro, Paulinho, Fernandinho, Renato Augusto, Coutinho, Fred, Willian.
Forvetler: Neymar JR, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Douglas Costa, Taison.