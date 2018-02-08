Talisca'ya serveti Beşiktaş engelledi!

GÜNEŞ BEKLENİYOR

Erdinç Şahin

Sezon sonunda’ya geri dönecek olaniçinekibieuroluk bir teklif sunmuştu. Portekiz kulübü gelen teklifi 40 milyon euro civarına çekmeye çalışıyordu fakat Brezilyalı futbolcu, Çin’e gitmeyi reddetti.Benfica eğer Talisca’yı satsaydı’a da kendilerine ödenen 5 milyon euroluk kiralama bedelini geri verecekti. Beşiktaş, bu bedeli kabul etseydi Talisca gitmek zorunda kalacaktı.Yöneticiler, Portekiz basınına yaptığı açıklamada büyük bir fırsat kaçırdıklarını, bunun en büyük sorumlusunun da Beşiktaş olduğunu söyledi.Portekizliler, 30 milyon euroluk teklifin reddedilmesi sebebiyle büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Öte yandan Siyah-Beyazlı yöneticiler Talisca için Şenol Güneş’in raporunu bekliyor. İdareciler, Güneş, ‘alın’ dediği takdirde girişimlere başlayacak. Tabii Sambacı için 30 milyon eurolara çıkılması söz konusu değil.Akşam