Talisca'ya serveti Beşiktaş engelledi!

Sezon sonunda Benfica
’ya geri dönecek olan Anderson Talisca
için Çin
ekibi Changchun Yatai 30 milyon
euroluk bir teklif sunmuştu. Portekiz kulübü gelen teklifi 40 milyon euro civarına çekmeye çalışıyordu fakat Brezilyalı futbolcu, Çin’e gitmeyi reddetti.
Benfica eğer Talisca’yı satsaydı Beşiktaş
’a da kendilerine ödenen 5 milyon euroluk kiralama bedelini geri verecekti. Beşiktaş, bu bedeli kabul etseydi Talisca gitmek zorunda kalacaktı.
Yöneticiler, Portekiz basınına yaptığı açıklamada büyük bir fırsat kaçırdıklarını, bunun en büyük sorumlusunun da Beşiktaş olduğunu söyledi.
GÜNEŞ BEKLENİYOR
Portekizliler, 30 milyon euroluk teklifin reddedilmesi sebebiyle büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Öte yandan Siyah-Beyazlı yöneticiler Talisca için Şenol Güneş’in raporunu bekliyor. İdareciler, Güneş, ‘alın’ dediği takdirde girişimlere başlayacak. Tabii Sambacı için 30 milyon eurolara çıkılması söz konusu değil.
Akşam
Erdinç Şahin