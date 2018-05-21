Kartal'da sıcak saatler yaşanıyor... Beşiktaş'tan ayrılan Anderson Talisca'ya Manchester United talip oldu. Bu oyuncu ile Liverpool da ilgilenmesine rağmen M.United'ın bir adım önde olduğu öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi, Talisca'nın yerine Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen Dimitrios Pelkas'ı listenin başına aldı.

BU SEZON 12 GOL KAYDETTİ

Bu sezon PAOK'ta 3. sezonunu yaşayan 24 yaşındaki Yunan futbolcu 37 resmi maçta forma giyerken fileleri 12 kez havalandırdı. 10 numara pozisyonunda görev yapan Pelkas'ın yıldızı giderek parlıyor

FRİKİKLERİ ÇOK İYİ KULLANIYOR

Talisca gibi frikik atışlarını çok iyi kullanan Pelkas uzaktan mermi gibi şutlar atmasıyla tanınıyor. Yunanistan futbolunun parlayan yıldızı olarak gösterilen Pelkas süratli bir oyuncu olarak da dikkat çekiyor.

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