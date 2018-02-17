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Tam bir profesyonel: Yuto Nagatomo!

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, eşi doğum yaptığı için İtalya ile Türkiye arasında mekik dokuyor. Buna karşın deneyimli oyuncu tek bir idman dahi kaçırmadı. Antrenmanlarda da en çok çalışan isim olarak dikkat çeken Nagatomo, teknik heyet ve futbolcuların takdirini kazandı.

Tam bir profesyonel: Yuto Nagatomo!
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminin son gününde Inter’den kiraladığı Yuto Nagatomo, geldiği günden bu yana takım içindeki uyumu, çalışkanlığı ve iş ahlâkı ile hem takım arkadaşlarının hem de teknik heyetin büyük beğenisini topladı.

Türkiye’ye gelir gelmez baba olan Nagatomo, eşini ve minik oğlunu görmek için her fırsatta İtalya’nın yolunu tutuyor. Japon yıldız, bu yoğun trafiğe karşın şu ana kadar Florya’da bir tane bile idman kaçırmadı. Ayağının tozuyla çıktığı Sivas deplasmanının hemen ardından bir günlük izinde Milano’ya giderek yeni doğan çocuğunu ve eşini görebilen Nagatomo, Antalya maçının hemen ardından verilen bir günlük izinde de yine İtalya’ya gidip ailesini görüp geri döndü.
 

TERİM ÇOK MEMNUN


Nagatomo’nun ekstra izin istemeden tüm idmanlara takımla birlikte çıkması ve herkesten daha çok çalışması, ne kadar karakterli bir oyuncu olduğunun da açık bir göstergesi oldu. Fatih Terim’in Nagatomo’nun Galatasaray’a olan bu aidiyet hissi nedeniyle büyük bir mutluluk duyduğu ve kendisiyle çalışmaktan dolayı son derece mutlu olduğu ifade edildi.

 Habertürk


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