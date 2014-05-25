Tam bir şehirli

Tasarım anlamında modelin çekici olduğu apaçık ortada. Ancak başlangıç donanımında sunulmayan LED gündüz farlar çekici ön tasarımı törpülüyor. Ancak ekonomiklik konusu göz önünde tutulunca bu ayrıntı göz ardı edilebilir. Keskin tasarım çizgileri dinamizm ruhunu ön plana çıkarmış. Büyük logo markanın güçlü kimliğini ortaya koymuş. Peugeot 208’in boyutlarına baktığımızda model, 3962 mm uzunluğa, 1739 mm genişliğe, 1460 mm yüksekliğe ve 2538 mm aks mesafesine sahip. Bu değerler ile rakibi VW Polo’dan 8 mm daha uzun, 57 mm daha geniş, 2 mm daha alçak ve 68 mm daha uzun dingil mesafesine sahip.

Modelin içerisine geçtiğimizde en büyük farklılık orta konsoldaki SMEG dokunmatik özellikli ekranın olmaması oluyor. Bu ekran ancak Allure donanımdan itibaren standart olurken orta donanımda bile opsiyon listesinde yer alıyor. Bunun yerine eski otomobillerdeki sade bir müzik sistemine yer verilmiş. Kullanılan tuşların küçüklüğü bu bölümün kullanışlılığını azaltmış. Malzeme kalitesi konusunda Allure donanımda ki gibi performans beklenmemeli. Başlangıç donanımı olduğu için iç mekanda oldukça fazla sert malzeme kullanılmış. Küçük eşya gözü konusunda model sorunsuz. İdeal sürüş pozisyonuna erişim kolay. Fakat gösterge panelini kapatan direksiyon içeride eleştirilebilecek diğer detaylardan. Model hacim anlamında önde ve arkada oturan bireylere yeteri kadar alan sunmuş. Ancak bagaj alanında sunulan 286 litrelik hacimle 208, rakiplerinin çok gerisinde.

Modelde ailenin en küçük hacimli motoru olan 1.0 litre VTi üniteye yer verilmiş. 999 cc’lik üç silindirli bu motor 6000 d/d’de 68 Hp güç, 3000 d/d’de ise 95 Nm tork değeri sunuyor. 5 ileri manuel şanzıman ile kombine edilmiş ünite 0-100 Km/s hızlanmasını 14 saniyede tamamlarken maksimum 165 Km/s hız değerine sahip. Fabrika verilerine göre karma tüketim değeri ise 4.3 litre olarak belirlenmiş. Turbo desteksiz bu ünite hiçbir şekilde alt devirleri sevmiyor. Düşük olan torku sebebiyle sizi sürekli devirli kullanımlara ve vites değişimine itiyor. Tüm bunlara rağmen şehir içi kullanımlarda ekonomik olmayı da başaran model ile sakin kullanımlarda 6.2 litre, performanslı kullanımlarda ise 8.4 litre gibi değerleri elde ettik.

Modelde önde bağımsız Mc Pherson, arkada ise Peugeot’nun kendi ifadesi ile ‘şekil değiştiren travers süspansiyon’;bilinen adıyla burulma kirişli standart bir sistemine yer verilmiş. Sert karakterli olan bu sistem konfor konusunda moral bozabilir. Konfor konusunda üzen bu durum performanslı kullanımlarda size fazlasıyla destek oluyor. Viraj limitleri zorlandığında model ilk kaymayı önden gerçekleştiriyor. ESP sistemi size bu konuda yardımcı olmak istiyor ancak baz donanımda bu sistem ne yazık ki standart olarak sunulmuyor.

Peugeot’nun 207 modelinin yerini alan 208, girdiği EuroNcap çarpışma testinden 5 yıldız aldı. Önden çarpışma testinde 208’in kabini tamamen sağlam kaldı. Mankenlerin vücudunun tamamına yakını iyi şekilde korundu. Peugeot, benzer korumayı değişik oturma pozisyonları ve farklı boydaki mankenlerde de tekrarladı. Yan bariyer çarpışma testinde göğüs bölgesi yeterli şekilde korunurken vücudun diğer kısımlarında mükemmel koruma görüldü. Tekrarlı yan direk çarpışma testinde ise mankenin göğüs bölgesi sınır değerlerde korunabildi. 208’in koltukları arkadan çarpışmalarda etkili olan kamçı etkisine karşı mankenin boyun bölgesini sınır değerlerde korudu.