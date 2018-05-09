Tamam paylaşımı olay olan İdo Tatlıses'ten açıklama geldi!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses
'in arkadaşlarıyla birlikte yaptığı bir araba yolculuğunu "Tamam tamam
" notuyla Instagram'ın hikaye kısmından paylaşması olay oldu.
İDO TATLISES KAFA KARIŞTIRDI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medyada başlatılan 'T A M A M
' akımının yankıları sürerken, İdo Tatlıses
'in paylaşımı kafa karıştırdı.
İŞTE İDO'NUN O PAYLAŞIMI:
İDO PAYLAŞIMINI SİLDİ VE ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:
İBRAHİM TATLISES'İN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ANLATTIĞI İDO ANISI
Hatırlanacağı üzere geçen haftalada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir mitinginde sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, anlattığı "Doğalgaz" anısı ile gündeme gelmişti.
İbrahim Tatlıses'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattığı İdo anısı
Çiğdem Saltık