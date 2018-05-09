Tamam paylaşımı olay olan İdo Tatlıses'ten açıklama geldi!

İDO TATLISES KAFA KARIŞTIRDI

İŞTE İDO'NUN O PAYLAŞIMI:

İDO PAYLAŞIMINI SİLDİ VE ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:

İBRAHİM TATLISES'İN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ANLATTIĞI İDO ANISI

İbrahim Tatlıses'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattığı İdo anısı

Çiğdem Saltık

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen'in arkadaşlarıyla birlikte yaptığı bir araba yolculuğunu "" notuyla Instagram'ın hikaye kısmından paylaşması olay oldu.'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medyada başlatılan '' akımının yankıları sürerken,'in paylaşımı kafa karıştırdı.Hatırlanacağı üzere geçen haftalada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir mitinginde sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, anlattığı "Doğalgaz" anısı ile gündeme gelmişti.