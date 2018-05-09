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Tamam paylaşımı olay olan İdo Tatlıses'ten açıklama geldi!

Babası İbrahim Tatlıses 24 Haziran seçimleri için aday adayı olan İdo Tatlıses'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoya 'Tamam tamam' notunu düşmesi olay olunca, açıklama gecikmedi!

09 Mayıs 2018, Çarşamba 16:46
Tamam paylaşımı olay olan İdo Tatlıses'ten açıklama geldi!
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in arkadaşlarıyla birlikte yaptığı bir araba yolculuğunu "Tamam tamam" notuyla Instagram'ın hikaye kısmından paylaşması olay oldu.



İDO TATLISES KAFA KARIŞTIRDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medyada başlatılan 'T A M A M' akımının yankıları sürerken, İdo Tatlıses'in paylaşımı kafa karıştırdı.

İŞTE İDO'NUN O PAYLAŞIMI:



İDO PAYLAŞIMINI SİLDİ VE ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:




İBRAHİM TATLISES'İN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ANLATTIĞI İDO ANISI

Hatırlanacağı üzere geçen haftalada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir mitinginde sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, anlattığı "Doğalgaz" anısı ile gündeme gelmişti.

İbrahim Tatlıses'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattığı İdo anısıİbrahim Tatlıses'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattığı İdo anısı



 


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